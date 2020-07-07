О достаточных доказательствах невиновности в смертельном ДТП Ефремова заявил его адвокт

Эльман Пашаев: «Если мы поймем, что наши доказательства необоснованны и не имеют юридическую силу, конечно, мы будем признавать свою вину и приносить извинения».

В аварии с участием Ефремова погиб человек

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.

«Я с ним разговаривал, я его убеждал, что давайте подождем, вину признать всегда успеем, посмотрим, какую оценку суд даст нашим доказательствам. Если мы поймем, что наши доказательства необоснованны и не имеют юридическую силу, конечно, мы будем признавать свою вину и приносить извинения. Сейчас абсолютно не значат ничего его признания, он может признавать и 20 раз отказаться», — сказал Пашаев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее 6 июля стало известно, что следователи завершили предварительное расследование уголовного дела против Ефремова.



Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью погибшего в аварии Сергея Захарова, сообщил, что ознакомление с материалами дела перенесли. Оно должно было начаться 7 июля, но следователь отменил встречу, пояснил защитник.

ДТП с Михаилом Ефремовым

Михаил Ефремов 8 июня на Jeep Grand Cherokee в состоянии опьянения на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.

Против артиста возбудили уголовное дело, сейчас он находится под домашним арестом.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если «ее примут». Артист сказал, что честно понесет наказание, и назвал содеянное «непростительным».

На днях адвокат артиста заявил, что тот не считает себя виновником аварии. Юрист также намекнул, что во время ДТП Ефремов мог быть в автомобиле не один.

Источник: Россия24