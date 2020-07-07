Принудительно отправил в психушку оставившую в заповеднике на ночь ребенка мать суд Москвы

Найденный 18 февраля 2019 года на территории заповедника «Лосиный остров» малолетний ребенок был оставлен там накануне вечером его матерью. При этом последняя ограничила возможность его передвижения.

Маленький ребенок был найден на территории заповедника «Лосиный остров»

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для применения принудительных мер медицинского характера в отношении 34-летней женщины, уличенной в совершении общественно опасных деяний, которые подпадают под признаки преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).

Следствием и судом установлено, что найденный 18 февраля 2019 года на территории заповедника «Лосиный остров» малолетний ребенок был оставлен там накануне вечером его матерью. При этом последняя ограничила возможность его передвижения. Ребенок находился один в лесном массиве продолжительный период в ночное время суток при отрицательной температуре окружающего воздуха.

Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы женщина признана лицом, нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемых ей деяний в силу имеющегося у нее хронического психического расстройства она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Судом принято решение о применении к женщине принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

Источник: Следком