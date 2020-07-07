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Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске в 148 млрд рублей оценил Росприроднадзор

09:30 07.07.2020 Фото: AFP
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Ведомство направило АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» требования о добровольном возмещении ущерба экологии.

Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске в 148 млрд рублей оценил Росприроднадзор
Компания в полном объеме проведет мероприятия по ликвидации ущерба

Также ведомство направило АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» требования о добровольном возмещении ущерба экологии.

Ущерб экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске оценен примерно в 148 млрд рублей. Требования о добровольном возмещении ущерба направлены АО «Норильско-Таймырской энергетической компании», сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора.

«Росприроднадзор произвел расчет ущерба экологии, нанесенный аварией в Норильске. <…> В том числе вреда, причиненного водным объектам вследствие загрязнения на сумму 147 046 011 000 рублей и почвам на сумму 738 616 500 рублей, — говорится в сообщении. — Федеральной службой по надзору в сфере природопользования проведен расчет вреда и направлены требования о добровольном возмещении ущерба АО «Норильско-Таймырской энергетической компании».

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель») в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. куб. м нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы.

Как сообщал ранее глава «Норникеля» Владимир Потанин, компания в полном объеме проведет мероприятия по ликвидации ущерба в месте разлива нефтепродуктов под Норильском и рассчитывает, что эти меры позволят вернуть экосистему территории в нормальное состояние. Предварительную стоимость ликвидации ЧП компания оценила в сумму около 10 млрд рублей, эта цифра будет скорректирована после окончания всех оценок и проверок. На данный момент, по словам Потанина, в эти работы вложено около 5 млрд рублей.

В понедельник, 6 июля, президент РФ Владимир Путин потребовал изменить закон «Об охране окружающей среды», чтобы в дальнейшем предотвратить ЧП, подобные случившемуся в Норильске. Поручение должно быть исполнено до 1 августа.

Источник: ТАСС

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