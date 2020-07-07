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Следить за передвижениями зараженных коронавирусом начнет Минкомсвязь

11:15 07.07.2020 Фото: PxHere
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Согласно проекту, для этого будут использоваться геолокация и данные операторов связи.

Следить за передвижениями зараженных коронавирусом начнет Минкомсвязь
Специализированные алгоритмы помогут выявлять по геопозиции и данным операторов других людей, с которыми последние 14 дней у заразившегося были постоянные контакты

Минкомсвязь РФ разработала регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных мобильных операторов связи. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, в качестве основных для отслеживания будут использоваться данные Минздрава РФ о номере телефона зараженного коронавирусной инфекцией. Специализированные алгоритмы помогут выявлять по геопозиции и данным операторов других людей, с которыми последние 14 дней у заразившегося были постоянные контакты. Перечень таких абонентов будет конкретизироваться с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода.

«В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России и направляются в оперативные штабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД и Минздрав», — говорится в проекте.

В документе отмечается, что система позволит контролировать соблюдение режима карантина лицами, в отношении которых вынесено решение об обязательной изоляции, путем круглосуточного анализа их местонахождения по абонентским устройствам. «В случае нарушения установленных границ фиксируются время и координаты местонахождения абонента при каждом нарушении, продолжительность нарушения, максимальное удаление от места проведения карантина, показатель соблюдения карантина. Указанная информация передается в оперативные штабы субъектов РФ, Росгвардию и МВД», — поясняют авторы проекта.

Взаимодействие по работе системы будет проходить между Минкомсвязью, Минздравом, МВД, Росгвардией, оперативными штабами субъектов РФ и мобильными операторами «Мегафон», МТС, «Билайн», Tele2, «Екатеринбург-2000».

Схема работы системы

Система в целом позволит отслеживать как контакты больного, так и соблюдение им режима карантина, в том числе по возвращении из-за рубежа.

Так, в течение двух часов после госпитализации медицинское учреждение будет обязано внести данные о номере абонента в региональный сегмент так называемого Информационного ресурса COVID-19, доступ к которому имеет в том числе Минкомсвязь. Она в свою очередь на основе представленных данных выгружает сведения (телефонные номера) о заболевших в систему отслеживания.

Затем система определяет оператора связи, по каждому из которых формируются списки телефонных номеров заразившихся. Вся эта информация анализируется, обобщается и размещается в визуализированном виде Минкомсвязью на портале roam.scmks.ru.

Система будет учитывать как россиян, находящихся за рубежом, так и тех, кто пересек границу РФ. Система будет следить за соблюдением карантина через ближайшую к месту изоляции базовую станцию — отслеживание будет происходить в течение двух недель.

Наконец, система позволит отследить возможные контакты больного, в том числе и тех, с кем он общался по голосовой связи или по СМС. Если система понимает, что какой-то абонент находился вместе с зараженным в течение минимум пяти минут, его номер также попадает в базу, доступ к которой есть у ведомств — участников регламента.

Источник: ТАСС

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