07.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Проверит выплаты медикам за работу с «ковидными» пациентами и траты на ИВЛ Счетная палата России

13:00 07.07.2020 Фото: Википедия
0

Также ведомство планирует провести мониторинг мероприятий, направленных на борьбу с последствием коронавирусной инфекции, в частности мер гарантийной поддержки отраслей экономики.

Проверит выплаты медикам за работу с ковидными пациентами и траты на ИВЛ Счетная палата России
В частности, ведомство проверит выплаты сотрудникам медицинских учреждений

Счетная палата проверит эффективность поддержки граждан в период пандемии. В частности, ведомство проверит выплаты сотрудникам медицинских учреждений, работающих с коронавирусными больными, и использование федерального бюджета на покупку аппаратов ИВЛ.

Счетная палата РФ дополнила план проверок на 2020 год новыми контрольными мероприятиями для анализа эффективности работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

«Руководством Счетной палаты было принято решение дополнить план несколькими новыми мероприятиями. Контрольное ведомство проанализирует эффективность работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии и минимизации негативных последствий, вызванных кризисом», — отмечается в тексте сообщения.

В частности, ведомство проверит выплаты сотрудникам медицинских учреждений, работающих с коронавирусными больными, использование федерального бюджета на покупку аппаратов ИВЛ и другой техники для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Также Счетная палата планирует провести мониторинг мероприятий, направленных на борьбу с последствием коронавирусной инфекции, в частности мер гарантийной поддержки отраслей экономики, использования средств ФНБ и исполнения программ госзаимствований. Также палата намерена оценить результативность поддержки рынка ипотечного кредитования.

Кроме того, Счетная палата планирует проанализировать эффективность межбюджетных трансфертов на реализацию нацпроектов, провести анализ приоритетных мер государственный социально-экономической политики, а также проверить эффективность функционирования системы обязательного медицинского страхования и провести ряд других контрольных мероприятий.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут нарушения?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лишил свободы должницу по алиментам на 2 месяца суд Искитима. Мать задолжала детям 400 тыс. рублей
14:30 07-07-2020
Лишил свободы должницу по алиментам на 2 месяца суд Искитима. Мать задолжала детям 400 тыс. рублей
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 10
14:17 07-07-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
БердскПлетет косы мужчинам и бабушкам 65+ за 100 тысяч рублей в месяц брейдер Мария Солодкина из Бердска
14:15 07-07-2020
Плетет косы мужчинам и бабушкам 65+ за 100 тысяч рублей в месяц брейдер Мария Солодкина из Бердска
Пустые гробы валяются на кладбище в районе Птицефабрики в Якутске. Смотрите жуткое видео 1
14:00 07-07-2020
Пустые гробы валяются на кладбище в районе Птицефабрики в Якутске. Смотрите жуткое видео
Запрет на иностранное гражданство послов поддержала власть России
13:45 07-07-2020
Запрет на иностранное гражданство послов поддержала власть России
Украли номера с автомобиля. Что делать?
13:41 07-07-2020
Украли номера с автомобиля. Что делать?
Бердск«Ни котлеточки, ни сосисочки»: Как изменилась пульмонология ЦГБ Бердска к прокурорской проверке. История из первых уст 4
13:30 07-07-2020
«Ни котлеточки, ни сосисочки»: Как изменилась пульмонология ЦГБ Бердска к прокурорской проверке. История из первых уст
"Я, Эннио Морриконе, умер": сам себе написал некролог итальянский композитор
13:28 07-07-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме 2
13:22 07-07-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
Розовый снег появился в Альпах. Откуда необычная красота, объяснили ученые
13:20 07-07-2020
Розовый снег появился в Альпах. Откуда необычная красота, объяснили ученые