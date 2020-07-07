Проверит выплаты медикам за работу с «ковидными» пациентами и траты на ИВЛ Счетная палата России

Также ведомство планирует провести мониторинг мероприятий, направленных на борьбу с последствием коронавирусной инфекции, в частности мер гарантийной поддержки отраслей экономики.

В частности, ведомство проверит выплаты сотрудникам медицинских учреждений

Счетная палата проверит эффективность поддержки граждан в период пандемии. В частности, ведомство проверит выплаты сотрудникам медицинских учреждений, работающих с коронавирусными больными, и использование федерального бюджета на покупку аппаратов ИВЛ.

Счетная палата РФ дополнила план проверок на 2020 год новыми контрольными мероприятиями для анализа эффективности работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

«Руководством Счетной палаты было принято решение дополнить план несколькими новыми мероприятиями. Контрольное ведомство проанализирует эффективность работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии и минимизации негативных последствий, вызванных кризисом», — отмечается в тексте сообщения.

В частности, ведомство проверит выплаты сотрудникам медицинских учреждений, работающих с коронавирусными больными, использование федерального бюджета на покупку аппаратов ИВЛ и другой техники для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Также Счетная палата планирует провести мониторинг мероприятий, направленных на борьбу с последствием коронавирусной инфекции, в частности мер гарантийной поддержки отраслей экономики, использования средств ФНБ и исполнения программ госзаимствований. Также палата намерена оценить результативность поддержки рынка ипотечного кредитования.

Кроме того, Счетная палата планирует проанализировать эффективность межбюджетных трансфертов на реализацию нацпроектов, провести анализ приоритетных мер государственный социально-экономической политики, а также проверить эффективность функционирования системы обязательного медицинского страхования и провести ряд других контрольных мероприятий.

Источник: ТАСС