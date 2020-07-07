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Оцарапал и облизал: Умерла женщина после ночи с домашним котом

12:45 07.07.2020 Фото: Pixabay
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80-летняя женщина, семья которой предпочла не раскрывать ее имени, часто спала вместе с котом по кличке Минти. В мае женщина в очередной раз уснула рядом со своим питомцем.

Оцарапал и облизал: Умерла женщина после ночи с домашним котом
Женщина заразилась бактериальным менингитом

Жительница австралийского города Мельбурн, штат Виктория, скончалась после того, как домашний кот оцарапал ее и облизал рану. Об этом сообщается на сайте телеканала 7News.

80-летняя женщина, семья которой предпочла не раскрывать ее имени, часто спала вместе с котом по кличке Минти. В мае женщина в очередной раз уснула рядом со своим питомцем. Предположительно, ночью Минти оцарапал ее, а затем облизал рану.

В результате слюна животного попала в кровоток, и женщина заразилась бактериальным менингитом. Пенсионерка была госпитализирована и девять дней провела в коме. После того как ее отключили от системы жизнеобеспечения, она скончалась.

«Я была в шоке. Я пыталась не ненавидеть этого кота и быть к нему ласковой. Но однажды он без причины набросился и на меня», — рассказала дочь погибшей.

Эксперты по инфекционным заболеваниям отмечают, что в среднем один человек в неделю попадает в больницу из-за содержащихся в кошачьей слюне бактерий. Около 40 процентов котов в определенные периоды их жизни становятся переносчиками бактерий bartonella henselae. Осложнения возникают редко, но бактерии могут привести к повреждениям мозга, глаз, сердца или других внутренних органов у детей и взрослых с ослабленной иммунной системой.

Источник: Лента

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От редакции

Вы спите со своим питомцем?

Марта, 07 июля 2020 13:22
Суровый кот на фото!
Аноним, 07 июля 2020 14:03
Содержание животных в домашних условиях - это вообще очень серьезное решение, особенно, если есть маленькие дети.

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