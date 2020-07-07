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Сбил 6-летнего мальчика водитель Honda CR-V во дворе дома №130 в Микрорайоне Бердска

10:45 07.07.2020 Фото: ГИБДД по НСО
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Ребенок переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомашины.

Сбил 6 летнего мальчика водитель Honda CR V во дворе дома №130 в Микрорайоне Бердска
ДТП произошло вечером 6 июля

6 июля 2020 в 21.30 по ул. Красная Сибирь, 130, водитель 1994 г.р., стаж с 2018 г., управляя а/м «Хонда ЦРВ», следовал по внутридворовой территории ул. Красная Сибирь со стороны дома № 132 в сторону дома № 124 и напротив дома № 130 по ул. Красная Сибирь совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомашины. Пострадал мальчик 2014 года рождения.

Сопутствующие нарушения ПДД: Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

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