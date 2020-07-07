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Розыск: Ищет родных трупа с обочины в серых труса-боксерах и штанах с эмблемой «Nike» МВД Новосибирской области

12:15 07.07.2020 Фото: МВД
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16 июня в Мошковском районе на обочине дороги между с. Локти и с. Белоярка, в месте пересечения с рекой Крутая Черемшанка, обнаружен труп неустановленного мужчины на вид от 40 до 50 лет, рост около 170-175 см.

Розыск: Ищет родных трупа с обочины в серых труса боксерах и штанах с эмблемой «Nike» МВД Новосибирской области
Устанавливается личность мужчины

Розыск: Ищет родных трупа с обочины в серых труса боксерах и штанах с эмблемой «Nike» МВД Новосибирской области

16.06.2020 в Мошковском районе на обочине дороги между с. Локти и с. Белоярка, в месте пересечения с рекой Крутая Черемшанка, обнаружен труп неустановленного мужчины на вид от 40 до 50 лет, рост около 170-175 см, одет в серую футболку, темные спортивные штаны с эмблемой «Nike» (с красным поясом на внутренней стороне, на карманах замки с красными язычками — на фото), серые трусы- боксеры, черные носки.

Всех, кому что-либо известно об обнаруженном мужчине, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-28-39, 8-913-724-45-15,8-913-­205-75-02, 8-983-514-36-17.

Источник: МВД

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