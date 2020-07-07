Новый порядок получения бесплатных новогодних подарков в 2020 году: Узнай, как получить подарок в Бердске

В 2019 году почти 4 тыс. подарков предоставлено детям бердчан. В этом году заявление необходимо подать до 10 октября 2020 года. Запись на прием ведется по телефону.

В Новый год и дети и взрослые с нетерпением ждут подарки, заглядывая под елочку

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор Комплексного центра социального обслуживания населения Анна Владимирова на оперативном штабе, в этом году подарков хватит всем.

— Несмотря на то, что за окном лето, рассказать хочется о новогодних подарках. Министерство труда и социального развития Новосибирской области разработало новый порядок выдачи новогодних подарков. Мы старались предупредить об этом всех родителей, когда они получали подарки в 2019 году. Снова напоминаем всем. Для того, чтобы получить новогодний подарок необходимо предоставить в Комплексный центр социального обслуживания населения Бердска, заявление с приложением копий документов. Заявление необходимо подать не позднее 10 октября 2020 года. Право на получение новогоднего подарка имеют дети в возрасте от 3 до 14 лет включительно. Возраст учитывается по состоянию на 31 декабря года, в котором производится выдача подарков. Также к заявлению прилагаются следующие документы: копия паспорта заявителя, копия свидетельства о рождении ребенка, копия документов, подтверждающих право на льготу. Хочется отметить, если семья относится к категории малоимущих, то нужно предоставить документы о доходах заявителя и членах семьи за последние 3 календарных месяца предшествующих месяцу подачи заявления. Напоминаю, что в связи с эпидемиологической обстановкой, прием ведется по записи. Для того, чтобы записаться нужно позвонить по телефону 8(383) 41-5-61-12 или 8(983) 318-78-30 и вам определят конкретное время приема. Процедура получения подарков в прошлом году выглядела следующим образом: нам давали примерное количество подарков на город по нашей заявке, но на всех подарков не хватало, а доставалось в основном тем, кто приходил за ним первым. Сейчас процедура более упорядочена. В 2019 году мы выдали 3803 подарка. Социальную помощь в период пандемии, мы продолжаем оказывать, — сообщила Анна Павловна 7 июля.

Льготные категории детей, имеющих право получить новогодний подарок через социальную защиту:



— малоимущие семьи;— дети из многодетных семей;— дети, переданные под опеку или попечительство в приемные семьи;— дети-инвалиды;— дети граждан, подвергшихся радиации;— дети военнослужащих, погибших или пропавших без вести в ходе боевых действий.

Подробную информацию вы можете получить по телефону: 8(383) 41-5-61-12.