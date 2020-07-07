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Готовь сани летом: как получить новогодний подарок, рассказали в центре соцобслуживания Бердска

10:52 07.07.2020
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Директор центра социального обслуживания населения рассказала о новом порядке выдачи новогодних подарков детям, разработанном министерством труда и соцразвития Новосибирской области.

В интервью «Свидетелю» руководитель центра Анна Владимирова пояснила, что всем желающим получить подарки по линии социальной защиты необходимо представить специалистам службы заявление с приложением копий документов до 10 октября 2020 года.

— Новогодние подарки выдаются несовершеннолетним от 3 до 14 лет включительно, которые проживают в малоимущих, многодетных, приемных семьях. Также на подарок от государства могут рассчитывать дети-инвалиды, дети граждан, подвергшихся воздействию радиации, дети военнослужащих, погибших или пропавших без вести в ходе боевых действий, — подчеркнула Анна Павловна.

К заявлению прилагаются следующие документы:

  • копия паспорта заявителя;
  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • копия документов, подтверждающих право на льготу.

Телефон для справок: 5-61-12.

Владимирова напомнила, что в связи с эпидемиологической обстановкой прием бердчан в центре социального обслуживания населения ведется только по записи.

Источник: svidetel24.info

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