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Не более суток продержалась реакция на вакцину от COVID-19 4 добровольцев в Сеченовском университете

12:00 07.07.2020 Фото: Pexels
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Незначительная поствакцинальная реакция, проявившаяся у добровольцев, ничем не отличались от реакций на другие вакцины – покраснение кожи в месте инъекции, у кого-то головная боль, у кого-то повышение температуры.

Не более суток продержалась реакция на вакцину от COVID 19 4 добровольцев в Сеченовском университете
Клинические испытания вакцины от COVID-19 стартовали в Сеченовском университете 18 июня

Добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, реакция на вакцину продержалась не более суток, сообщила РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.
Клинические испытания вакцины от COVID-19 стартовали в Сеченовском университете 18 июня.

Как уточнила Смолярчук, первой группе добровольцев вакцина была введена уже более трех недель назад, второй группе – чуть больше двух недель назад.

Незначительная поствакцинальная реакция, проявившаяся у добровольцев, ничем не отличались от реакций на другие вакцины – покраснение кожи в месте инъекции, у кого-то головная боль, у кого-то повышение температуры, першение в горле, боли в суставах, сообщила ученый. Степень выраженности этих реакций была минимальна, поэтому вмешательства со стороны врачей не потребовалось, все реакции были купированы в течение суток.

«К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме. Лабораторные показатели на сегодняшний день также в пределах референсных значений, опасений не вызывают», — добавила Смолярчук.

Выписка добровольцев при условии хорошего самочувствия планируется 15 и 20 июля, сообщила она.

По словам Смолярчук, данная вакцина при условии эффективности и безопасности может быть использована не только в России, но и за рубежом. Вакцина создана путем биотехнологического процесса, поэтому не может вызвать заболевание при вакцинации, так как в организм человека не вводится сам вирус ни в живом, ни в инактивированном состоянии, подчеркнула эксперт.

В настоящее время параллельно также проходит испытания вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи, тестированием этой вакцины совместно с этим центром занимается Министерство обороны, которое уже сообщало о хорошем самочувствии добровольцев после двух недель испытаний. Кроме того, гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщал РИА Новости, что три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные в центре, успешно прошли испытания.

Источник: РИА Новости

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