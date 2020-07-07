07.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Партия Прилепина предложила референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, ПМР, Абхазии и Южной Осетии

11:45 07.07.2020 Фото: Википедия
1 0

Партия «За правду» написала предвыборную программу. Она предложила внести в Конституцию поправку о праве присоединять к России любую территорию по итогам референдумов.

Партия Прилепина предложила референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, ПМР, Абхазии и Южной Осетии
Партия предлагает закрепить в Конституции норму, позволяющую присоединять к России любую территорию

Партия «За правду» Захара Прилепина написала предвыборную программу. Она предложила внести в Конституцию поправку о праве присоединять к России любую территорию по итогам референдумов. Партия считает, что нужно провести голосования о включении в состав России в самопровозглашенных Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Приднестровской Молдавской республике (ПМР), Абхазии и Южной Осетии.

Программа партии опубликована на ее сайте. Она намерена участвовать осенью в выборах в региональные заксобрания и гордумы.

Партия предлагает закрепить в Конституции норму, «позволяющую присоединять к России любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России». «Мы выступаем за немедленное признание ДНР, ЛНР, ПМР и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к РФ Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ»,— говорится в программе. Также партия выступает за «построение полноценного Союзного государства России и Белоруссии» с общими органами власти, общим бюджетом и единым рублем.

Кроме всего прочего, «За правду» предлагает отменить ЕГЭ, провести пенсионную реформу, увеличить число бюджетных мест в вузах, гарантировать первое рабочее место для выпускников и гарантировать каждому новорожденному по 1 млн руб. после достижения 18 лет на определенные цели.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошая идея?

гость, 07 июля 2020 12:12
маразм правящего режима крепчает

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Человек-талисман по знаку зодиака: кто приносит нам удачу? Может ты сам?
12:23 07-07-2020
Человек-талисман по знаку зодиака: кто приносит нам удачу? Может ты сам?
Розыск: Ищет родных трупа с обочины в серых труса-боксерах и штанах с эмблемой «Nike» МВД Новосибирской области
12:15 07-07-2020
Розыск: Ищет родных трупа с обочины в серых труса-боксерах и штанах с эмблемой «Nike» МВД Новосибирской области
Когда придут деньги? На госулугах висит "заявление получено ведомством"
12:15 07-07-2020
Когда придут деньги? На госулугах висит
Молитва святым Петру и Февронии о любви и счастье
12:15 07-07-2020
Молитва святым Петру и Февронии о любви и счастье
В чем помогают святые Петр и Феврония? 8 июля - день семьи, любви и верности
12:10 07-07-2020
В чем помогают святые Петр и Феврония? 8 июля - день семьи, любви и верности
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
12:03 07-07-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Не более суток продержалась реакция на вакцину от COVID-19 4 добровольцев в Сеченовском университете
12:00 07-07-2020
Не более суток продержалась реакция на вакцину от COVID-19 4 добровольцев в Сеченовском университете
БердскКак успеть все: стать идеальной мамочкой и прекрасно выглядеть?
11:58 07-07-2020
Как успеть все: стать идеальной мамочкой и прекрасно выглядеть?
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 17.06 по 02.07.2020 в Бердске
11:52 07-07-2020
Онлайн некролог: Кто умер с 17.06 по 02.07.2020 в Бердске
Партия Прилепина предложила референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, ПМР, Абхазии и Южной Осетии 1
11:45 07-07-2020
Партия Прилепина предложила референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, ПМР, Абхазии и Южной Осетии