Партия Прилепина предложила референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, ПМР, Абхазии и Южной Осетии

Партия «За правду» написала предвыборную программу. Она предложила внести в Конституцию поправку о праве присоединять к России любую территорию по итогам референдумов.

Партия предлагает закрепить в Конституции норму, позволяющую присоединять к России любую территорию

Партия «За правду» Захара Прилепина написала предвыборную программу. Она предложила внести в Конституцию поправку о праве присоединять к России любую территорию по итогам референдумов. Партия считает, что нужно провести голосования о включении в состав России в самопровозглашенных Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Приднестровской Молдавской республике (ПМР), Абхазии и Южной Осетии.

Программа партии опубликована на ее сайте. Она намерена участвовать осенью в выборах в региональные заксобрания и гордумы.

Партия предлагает закрепить в Конституции норму, «позволяющую присоединять к России любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России». «Мы выступаем за немедленное признание ДНР, ЛНР, ПМР и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к РФ Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ»,— говорится в программе. Также партия выступает за «построение полноценного Союзного государства России и Белоруссии» с общими органами власти, общим бюджетом и единым рублем.

Кроме всего прочего, «За правду» предлагает отменить ЕГЭ, провести пенсионную реформу, увеличить число бюджетных мест в вузах, гарантировать первое рабочее место для выпускников и гарантировать каждому новорожденному по 1 млн руб. после достижения 18 лет на определенные цели.