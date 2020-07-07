Вспышка? У пациентов психиатрической больницы нашли COVID-19 в Новосибирске

В Минздраве отметили, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции предпринимаются все необходимые противоэпидемиологические меры, отделения больницы не закрывались на карантин.

Инфекцию также обнаружили у сотрудника учреждения

Заражение коронавирусом подтверждено у четырех пациентов новосибирской клинической психиатрической больницы № 3, крупнейшей в городе. Также случай заражения выявлен у одного из сотрудников учреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

«До настоящего времени лабораторно подтверждены четыре случая инфицирования среди пациентов. Новая коронавирусная инфекция подтверждена у одного сотрудника ГБУЗ НСО «Государственная новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3», — сообщили в пресс-службе.

В Минздраве отметили, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции предпринимаются все необходимые противоэпидемиологические меры, отделения больницы не закрывались на карантин. В министерстве пояснили, что при появлении у пациентов психиатрической больницы признаков ОРВИ их переводят в специализированные стационары, где и устанавливается дальнейший диагноз.