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Из-за ремонта теплосети на 18 квартале Бердска отключили горячую воду

10:59 07.07.2020
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О возобновлении горячего водоснабжения потребителям 13 домов, двух детских садиков, школы «Диалектика» и швейной фабрики пока не сообщается.

В связи с выявленным дефектом на магистральном трубопроводе тепловых сетей в районе ЦТП-11Б, информирует КБУ, с 18.30, 6 июля, произведено отключение горячего водоснабжения у потребителей от ЦТП-11Б: улица Герцена, 17, 13, 15, 11, улица Островского, 73, улица Карла Маркса, 49, переулок Банковский, 2, 3, 4, 5, 6, детсад №17, улица Лизы Чайкиной, 6, 4, детсад №8, школа «Диалектика», швейная фабрика.

— Отключению не подверглись дома и учреждения по адресам: Герцена, 3, Карла Маркса, 49а, Ленина, 104 (школа №7), — уточняют специалисты предприятия. — Производство работ запланировано на сегодня, 7 июля. О возобновлении горячего водоснабжения будет сообщено дополнительно.

Напомним, что накануне из-за аналогичных проблем на тепловой сети коммунальщики отключили горячую воду в трёх корпусах бердской ЦГБ в медгородке Микрорайона до 10 июля. Там необходима замена участка трубопровода магистральной теплосети.

Источник: svidetel24.info

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