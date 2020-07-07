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Плетет косы мужчинам и бабушкам 65+ за 100 тысяч рублей в месяц брейдер Мария Солодкина из Бердска

14:15 07.07.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Косы придают брутальность.К мастеру приходят мужчины и бабушки. Идут за эмоциями. Одним не хватает внимания, другим удобно редко мыть голову.

Плетет косы мужчинам и бабушкам 65+ за 100 тысяч рублей в месяц брейдер Мария Солодкина из Бердска
Мария Солодкина четыре года плетет косы мужчинам и бабушкам 65+
Сюжет: Профессионалы XXI века
Плетет косы мужчинам и бабушкам 65+ за 100 тысяч рублей в месяц брейдер Мария Солодкина из Бердска

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Сайт «Курьер. Среда. Бердск» продолжает рассказывать об успешных в профессии горожанах в рубрике «Профессионалы XXI века». 27-летняя Мария Солодкина 4 года плетет косы и делает это настолько профессионально, что у нее все расписано на месяц вперед. Клиенты Искитима, Новосибирска, Черепаново называют ее косичной феей.

Простое желание заплести две цветные косички переросло в профессию, приносящую стабильный доход и массу удовольствия. Она знает 8 техник плетения. Ее клиенты — милые девчушки, брутальные мужчины и очаровательные бабули 65+.

Бердчанка была спортивным ребенком. С первого класса ходила на самбо, дзюдо. У Ольги Дьяконовой занималась легкой атлетикой, баскетболом, волейболом. Ездила на спортивные школьные олимпиады. Она обожала ОБЖ. Первый раз стала призером по ОБЖ в 2009 году в Кисловодске и выиграла 30 тысяч рублей. Благодаря подготовке Михаила Зарембо.

— Я даже не думала, что реально призы дают. Думала, олимпиада — просто школу прогулял. А тут выиграла, да еще получила бешеные деньги! Половину отдала папе, половину потратила на вещи. Купила большую кучу одежды. Я обожаю походить, повыбирать, — призналась Мария Солодкина.

Выпускница школы №1 окончила институт по специальности «Информационная безопасность» и, устроившись на высокооплачиваемую работу, удостоверяла личность клиентов. Проверяла наличие актуальности сведений и нарушений. Через пару лет надоело работать в Новосибирске, перебралась в Бердск. Сначала она радовалась, что ходит до работы пешком. Но через два года поняла, что деградирует, просмотрев 300-ю серию очередного сериала.


Путь в брейдеры

Однажды, увидев в интернете красные цветные косички, подумала, почему бы не заплести двоюродную сестру на 1 сентября? Стали искать цветные волосы — канеколоны. В 2015 году нашли в студии пачку канеколона. В результате 20 часов «мучений» сестра на линейку пришла с косами белого цвета. На солнце они покраснели. Вся школа № 8 обалдела, учительница схватилась за сердце. Девчонки заценили.

Мария одна из первых в Бердске осваивали искусство косоплетения. Купила манекен с волосами, прикрепила на подоконник и, глядя на ролики в интернете, плела вечерами и ночами. Чтобы больше времени уделять любимому хобби, ушла работать в кол-.центр.
Создала группу в соцсетях. Первые полгода плела бесплатно. Сейчас у бердского брейдера до конца июля все расписано.
— Некоторым видам бизнеса тяжело в коронавирус. Но если в одном месте деньги уходят, в другом приходят. Стали востребованы аптекари. Врачи. Любая работа прибыльна, если ты ее развиваешь,- убеждена специалист.

Бердчанка в среднем принимает пять человек в день, самые долгие косы плела 16 часов. 100 тысяч рублей может получить в летний сезон. Выучилась на парикмахера. Открыла новое направление в канеколоновой колористике. Подбирает индивидуальный цвет.

— Косы придают брутальность. Взять к примеру викингов. У каждого ребенка кумир. Пару дней назад заплетала ребенка баскетболиста. Ко мне приходят мужчины и бабушки. Идут за эмоциями. Одним не хватает внимания, другим удобно редко мыть голову. Не хочет красить волосы, но хочется попробовать новое, — рассуждает брейдер.

Чтобы бизнес был успешным, нужно, чтобы он стал образом жизни

Семья принимала в штыки синие косы дочери, а спустя 4 года, когда девушка стала ходить без них, мама говорит: когда ты заплетешься?Девушка живет с родителями и молодым человеком.
Молодой человек оценил, что раньше ждал два часа, сейчас девушка собирается за пять минут. Девушка признается, что пока не хочет замуж.
— Все стремятся к независимости и нарушении личного пространства. Нашла мужчину, с которым мне комфортно. Нам вместе хорошо. Мы не только партнеры, мы друзья. Я слушаю про его моторы, цилиндры, реактивные лодки. Я ему про канеколон. У каждого должно быть хобби, чтобы не не выносить друг другу мозг, — убеждена горожанка.
Не тратит времени на домашние дела, а ужин готовит за 7 минут на гриле. Любимое блюдо — замаринованные свиные ребрышки на гриле. Идеальный выходной — порыбачить, покататься на лодке. Два раза в неделю занимается аэройогой. Любит кино. «Холоп» с января 2020 года посмотрела 60 раз.

— Чтобы бизнес был успешным, нужно, чтобы он стал образом жизни, чтобы занятие нравилось. У меня не было цели заработать деньги, просто хотелось научиться и сделать так, чтобы как можно больше людей перестали бояться кос. Я люблю плести косы, крутить кудри, учиться и делиться знаниями. Делать людей красивее и чуточку счастливее. Счастье в мелочах: натуральных, цветных, кудрявых, прямых, ровных, качественных и безопасных, — резюмировала брейдер Мария Солодкина.

Автор видео Елена Белоусова

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