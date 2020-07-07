Не проводили экспертизу и не давали разрешение на будущий полигон у кладбища Бердска, заявили в Сибирском управлении Росприроднадзора

Врио руководителя Управления Бовина заявила, что такую экспертизу они проводят по поручению центрального аппарата Росприроднадзора. Пока им такого приказа не было.

Котлован под предполагаемую свалку или ангар вырыт под Бердском

Нет экспертизы проекта будущего полигона у кладбища Бердска на землях Искитимского района. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила в официальном ответе на запрос врио руководителя Сибирского управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования Бовина 6 июля. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» остается открытым вопрос — открытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом появится рядом с Бердском? Бовина ответила на запрос по будущему полигону, что эксперты проекта они не проводили.

— Управление организует и проводит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, государственную экологическую экспертизу федерального уровня только по поручению центрального аппарата Росприроднадзора. В Управление не поступало поручение на проведение государственной экологической экспертизы федерального уровня по объекту, указанному в обращении, следовательно, Управлением она не проводилась, — заявила Бовина.

Одновременно Управление сообщает, что в полномочия Росприроднадзора и его территориальных органов не входит выдача разрешений на создание объектов размещения отходов.

Напомним, на запрос жительницы Бердска Людмиле ответил и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Марченко, что должна быть оценка воздействия полигона проводится на окружающую среду. Должна быть проведена экологическая экспертиза федерального уровня. Это в полномочиях Федеральной службой по надзору в сфере природопользования Росприроднадзора. Это ведомство находится в Москве. «Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос и туда тоже.

Также «Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос в Правительство Новосибирской области, чтобы узнать какой конкретно объект появится под Бердском — открытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом. Ведь решение о ее создание принято еще 4 года назад. Полигон рядом с селом Маяк Искитимского района есть в Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области. Читайте подробности в ближайшее время.