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Не проводили экспертизу и не давали разрешение на будущий полигон у кладбища Бердска, заявили в Сибирском управлении Росприроднадзора

12:30 07.07.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Врио руководителя Управления Бовина заявила, что такую экспертизу они проводят по поручению центрального аппарата Росприроднадзора. Пока им такого приказа не было.

Не проводили экспертизу и не давали разрешение на будущий полигон у кладбища Бердска, заявили в Сибирском управлении Росприроднадзора
Котлован под предполагаемую свалку или ангар вырыт под Бердском
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Не проводили экспертизу и не давали разрешение на будущий полигон у кладбища Бердска, заявили в Сибирском управлении Росприроднадзора

Не проводили экспертизу и не давали разрешение на будущий полигон у кладбища Бердска, заявили в Сибирском управлении РосприроднадзораВы были шокированы одним? 3 новых полигона появится в Искитимском районе с 2020 по 2023 год рядом с БердскомЕщё 44 новостей

Нет экспертизы проекта будущего полигона у кладбища Бердска на землях Искитимского района. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила в официальном ответе на запрос врио руководителя Сибирского управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования Бовина 6 июля. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» остается открытым вопрос — открытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом появится рядом с Бердском? Бовина ответила на запрос по будущему полигону, что эксперты проекта они не проводили.

— Управление организует и проводит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, государственную экологическую экспертизу федерального уровня только по поручению центрального аппарата Росприроднадзора. В Управление не поступало поручение на проведение государственной экологической экспертизы федерального уровня по объекту, указанному в обращении, следовательно, Управлением она не проводилась, — заявила Бовина.

Одновременно Управление сообщает, что в полномочия Росприроднадзора и его территориальных органов не входит выдача разрешений на создание объектов размещения отходов.

Напомним, на запрос жительницы Бердска Людмиле ответил и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Марченко, что должна быть оценка воздействия полигона проводится на окружающую среду. Должна быть проведена экологическая экспертиза федерального уровня. Это в полномочиях Федеральной службой по надзору в сфере природопользования Росприроднадзора. Это ведомство находится в Москве. «Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос и туда тоже.

Также «Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос в Правительство Новосибирской области, чтобы узнать какой конкретно объект появится под Бердском — открытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом. Ведь решение о ее создание принято еще 4 года назад. Полигон рядом с селом Маяк Искитимского района есть в Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области. Читайте подробности в ближайшее время.

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От редакции

Что думаете?

Аноним, 07 июля 2020 12:52
Очень интересное заявление! Посмотрим как будут дальше, топить или отмазывать бизнесмена Голубева?!
Гы, 07 июля 2020 13:47
Витя, срочно звони покровителю ... не порядок

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