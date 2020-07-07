Не проводили экспертизу и не давали разрешение на будущий полигон у кладбища Бердска, заявили в Сибирском управлении Росприроднадзора

Нет экспертизы проекта будущего полигона у кладбища Бердска на землях Искитимского района. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила в официальном ответе на запрос врио руководителя Сибирского управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования Бовина 6 июля. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» остается открытым вопрос — открытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом появится рядом с Бердском? Бовина ответила на запрос по будущему полигону, что эксперты проекта они не проводили.
— Управление организует и проводит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, государственную экологическую экспертизу федерального уровня только по поручению центрального аппарата Росприроднадзора. В Управление не поступало поручение на проведение государственной экологической экспертизы федерального уровня по объекту, указанному в обращении, следовательно, Управлением она не проводилась, — заявила Бовина.
Одновременно Управление сообщает, что в полномочия Росприроднадзора и его территориальных органов не входит выдача разрешений на создание объектов размещения отходов.
Напомним, на запрос жительницы Бердска Людмиле ответил и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Марченко, что должна быть оценка воздействия полигона проводится на окружающую среду. Должна быть проведена экологическая экспертиза федерального уровня. Это в полномочиях Федеральной службой по надзору в сфере природопользования Росприроднадзора. Это ведомство находится в Москве. «Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос и туда тоже.
Также «Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос в Правительство Новосибирской области, чтобы узнать какой конкретно объект появится под Бердском — открытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом. Ведь решение о ее создание принято еще 4 года назад. Полигон рядом с селом Маяк Искитимского района есть в Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области. Читайте подробности в ближайшее время.