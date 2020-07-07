Мэр Бердска: мы категорически против новой свалки в Искитиме

В администрации Бердска создана рабочая группа по изучению темы строительства полигона ТКО.



6 июля в администрации Бердска состоялось заседание рабочей группы по решению проблем утилизации ТКО в Бердске и строительству полигона ТКО в Искитимском районе на границе с нашим городом. Пресс-служба мэрии сообщила, что в заседании участвовали глава Бердска Евгений Шестернин, начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова, депутаты Елена Белова и Николай Сычев, члены Бердской городской общественной палаты Вячеслав Власов и Геннадий Багрянцев, академик Российской экологической академии Виктор Малахов и директор ООО «Полигон» Денис Шалдов.

В начале заседания Евгений Анатольевич обозначил позицию администрации и Горсовета:

— Мы категорически против новой свалки в Искитиме и Бердске. Я не понимаю организацию полигона без решения вопросов переработки и утилизации. В старом виде полигоны, которые пересыпаются земляным настом, нас не устраивают. Никакой завод не решит проблему грамотной утилизации и экологической защиты данного населённого пункта, если само население в нем принимать участие не будет.

Николай Сычев подчеркнул, что рабочая группа не носит экспертный характер. Её создали, чтобы проанализировать ситуацию с планируемым полигоном ТКО. Его проект не показали рабочей группе, так как он находится в стадии разработки и не прошёл ни экологические, ни госэкспертизы. Пока есть только техническое задание.

Депутатам не понятно: почему Министерство ЖКХ НСО передало именно этот участок для строительства полигона. Вячеслав Власов предложил директору «Полигона» предоставить первичную документацию, чтобы рабочая группа точно знала, на каком этапе находится разработка проекта.

— Не нужно вводить в заблуждение себя и жителей Бердска. Всем нужно знать — будет это свалка или вы собираетесь строить полигон с мусороперерабатывающим комплексом? — обозначил вопросы Евгений Шестернин.

Рабочая группа решила выехать на место и оценить ситуацию, изучить документы. Следующее заседание рабочей группы назначено на 9 июля.