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Мэр Бердска: мы категорически против новой свалки в Искитиме

12:23 07.07.2020
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В администрации Бердска создана рабочая группа по изучению темы строительства полигона ТКО.

6 июля в администрации Бердска состоялось заседание рабочей группы по решению проблем утилизации ТКО в Бердске и строительству полигона ТКО в Искитимском районе на границе с нашим городом. Пресс-служба мэрии сообщила, что в заседании участвовали глава Бердска Евгений Шестернин, начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова, депутаты Елена Белова и Николай Сычев, члены Бердской городской общественной палаты Вячеслав Власов и Геннадий Багрянцев, академик Российской экологической академии Виктор Малахов и директор ООО «Полигон» Денис Шалдов.

В начале заседания Евгений Анатольевич обозначил позицию администрации и Горсовета:

— Мы категорически против новой свалки в Искитиме и Бердске. Я не понимаю организацию полигона без решения вопросов переработки и утилизации. В старом виде полигоны, которые пересыпаются земляным настом, нас не устраивают. Никакой завод не решит проблему грамотной утилизации и экологической защиты данного населённого пункта, если само население в нем принимать участие не будет.

Николай Сычев подчеркнул, что рабочая группа не носит экспертный характер. Её создали, чтобы проанализировать ситуацию с планируемым полигоном ТКО. Его проект не показали рабочей группе, так как он находится в стадии разработки и не прошёл ни экологические, ни госэкспертизы. Пока есть только техническое задание.

Депутатам не понятно: почему Министерство ЖКХ НСО передало именно этот участок для строительства полигона. Вячеслав Власов предложил директору «Полигона» предоставить первичную документацию, чтобы рабочая группа точно знала, на каком этапе находится разработка проекта.

— Не нужно вводить в заблуждение себя и жителей Бердска. Всем нужно знать — будет это свалка или вы собираетесь строить полигон с мусороперерабатывающим комплексом? — обозначил вопросы Евгений Шестернин.

Рабочая группа решила выехать на место и оценить ситуацию, изучить документы. Следующее заседание рабочей группы назначено на 9 июля.

Земля в Искитиме была выдана для строительства гаража, но у собственника появились планы по строительству полигона ТКО мощностью 200 тыс. тонн. Однако в территориальной схеме обращения с отходами установлено только 120 тыс. тонн.

Источник: svidetel24.info

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 08 июля 2020 11:53
А полигон - это не свалка?
Мусор так то и сейчас сортируют на свалке сдают на переработку, получая деньги.
А хотят, что бы привозили ещё и сортированным, а они только тарифы повышать будут.
Свалки или полигона ближе 10 км от будущих границ города по генплану быть не должно.
Лучше бы безотходный мусоросжигающий завод с бездымным каталитическим сжиганием мусора с последующим повторным использованием остеклованной золы (шлака) на отсыпке обочин.
В 90тые был такой проект завода в Бердске на базе импортного.

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