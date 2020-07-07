Три человека погибли на дорогах Бердска в этом году

В ГИБДД региона привели данные об аварийности на дорогах Бердска за полгода 2020.

— За 6 месяцев года нынешнего на территории города Бердска зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых три человека погибло и 20 человек травмировано, — рассказали сайту «Свидетель» в пресс-центре Госавтоинспекции региона. — За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 31 ДТП, в которых 40 человек травмировано. Погибших не зарегистрировано.

Улучшение статистики заметно по общему количеству ДТП, однако в этом году было больше смертельных аварий. Кроме этого, снизилось количество ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения.

Как следует из полугодовой сводки ГИБДД в 2020 году, в четырёх ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет пострадало четыре ребёнка. Тогда как в прошлом году за аналогичный период произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 несовершеннолетних было травмировано.