08.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость

Три человека погибли на дорогах Бердска в этом году

12:34 07.07.2020
0

В ГИБДД региона привели данные об аварийности на дорогах Бердска за полгода 2020.

— За 6 месяцев года нынешнего на территории города Бердска зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых три человека погибло и 20 человек травмировано, — рассказали сайту «Свидетель» в пресс-центре Госавтоинспекции региона. — За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 31 ДТП, в которых 40 человек травмировано. Погибших не зарегистрировано.

Улучшение статистики заметно по общему количеству ДТП, однако в этом году было больше смертельных аварий. Кроме этого, снизилось количество ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения.

Как следует из полугодовой сводки ГИБДД в 2020 году, в четырёх ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет пострадало четыре ребёнка. Тогда как в прошлом году за аналогичный период произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 несовершеннолетних было травмировано.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДесять причин прийти в медицинский центр «СМАРТМЕД» в Бердске
14:39 08-10-2020
Десять причин прийти в медицинский центр «СМАРТМЕД» в Бердске
Мокрый снег, дожди и туманы: Спасатели напоминают о безопасности на дорогах в Новосибирской области
14:39 08-10-2020
Мокрый снег, дожди и туманы: Спасатели напоминают о безопасности на дорогах в Новосибирской области
Кого похоронила вместо сына? Врачей в подмене обвиняет молодая мама в Новосибирске
14:32 08-10-2020
Кого похоронила вместо сына? Врачей в подмене обвиняет молодая мама в Новосибирске
Два транспортных тоннеля построят к началу МЧМ-2023 по хоккею в Новосибирске
14:30 08-10-2020
Два транспортных тоннеля построят к началу МЧМ-2023 по хоккею в Новосибирске
Рейтинг ленивых и трудолюбивых знаков зодиака составили астрологи
14:24 08-10-2020
Рейтинг ленивых и трудолюбивых знаков зодиака составили астрологи
Закрыли на карантин из-за пандемии СИЗО в Новосибирске
14:15 08-10-2020
Закрыли на карантин из-за пандемии СИЗО в Новосибирске
БердскОтправили на карантин 9 «и» класс больной ковидом завуча Светланы Качесовой. Закроют Экономический лицей в Бердске?
14:12 08-10-2020
Отправили на карантин 9 «и» класс больной ковидом завуча Светланы Качесовой. Закроют Экономический лицей в Бердске?
БердскКакие выплаты семьям с детьми может вернуть Путин осенью 2020?
14:04 08-10-2020
Какие выплаты семьям с детьми может вернуть Путин осенью 2020?
Заказывают кремацию родные умерших из-за COVID-19 в России
14:00 08-10-2020
Заказывают кремацию родные умерших из-за COVID-19 в России
Сколько пациентов скончалось за сутки на 8 октября 2020 в Новосибирской области. Цифры пугают
13:59 08-10-2020
Сколько пациентов скончалось за сутки на 8 октября 2020 в Новосибирской области. Цифры пугают