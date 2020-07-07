Павел Прилучный с любовницей Карпович и двумя детьми отдыхает в Крыму

Отдыхающие сделали снимки, которые свидетельствуют о том, что компанию «мажору» составляет Мирослава

После скандального развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце поползли слухи о том, что якобы причиной расставания звезд стала актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Папины дочки» Мирослава Карпович.

И если звезда «Мажора» никак не комментирует сплетни, то на днях Карпович не стала опровергать свои возможные отношения с отцом двоих детей.

Некоторое время назад Прилучного, его детей и Карпович заметили отдыхающими на Черном море. Они отправились кататься на яхте. В личном блоге Павел показывал морскую прогулку. Однако обнародовал лишь кадры с сыном Тимофеем и дочкой Мией.

Однако отдыхающие сделали снимки, которые свидетельствуют о том, что компанию «мажору» составляет Мирослава. Внимательные поклонники уверены: актеры отдыхают вместе. И, вероятно, их отношения серьезны. Судя по всему, Карпович не смущают угрозы, которые поклонницы Павла пишут ей в Сети. «Об угрозах мне сообщили друзья: звонили, интересовались, все ли у меня хорошо» , — жаловалась актриса на злопыхателей.

Напомним, о проблемах в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце заговорили в конце 2018 года. Тогда появилась информация, что актер якобы поднял руку на жену. Кроме того, сама Агата подливала масла в огонь, говоря о том, что Павлу нужно посетить психолога. «На развод были причины с Пашиной стороны, но я не буду про них упоминать. Не хочу, чтобы мои дети читали что-то плохое про отца», — делилась Муцениеце. В итоге в середине июня 2020 года артисты развелись. Прилучный живет в загородном особняке в Подмосковье, а Агата с детьми — в Москве в квартире. На алименты она не подавала.

Источник: Сериалы