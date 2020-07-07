07.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Павел Прилучный с любовницей Карпович и двумя детьми отдыхает в Крыму

13:03 07.07.2020 Фото: Фото из пабликов «Админ аншлак» и «Видосики tiktoki»
1 0

Актер познакомил сына и дочку со своей возлюбленной.

Павел Прилучный с любовницей Карпович и двумя детьми отдыхает в Крыму
Отдыхающие сделали снимки, которые свидетельствуют о том, что компанию «мажору» составляет Мирослава

После скандального развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце поползли слухи о том, что якобы причиной расставания звезд стала актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Папины дочки» Мирослава Карпович.

И если звезда «Мажора» никак не комментирует сплетни, то на днях Карпович не стала опровергать свои возможные отношения с отцом двоих детей.

Некоторое время назад Прилучного, его детей и Карпович заметили отдыхающими на Черном море. Они отправились кататься на яхте. В личном блоге Павел показывал морскую прогулку. Однако обнародовал лишь кадры с сыном Тимофеем и дочкой Мией.

Однако отдыхающие сделали снимки, которые свидетельствуют о том, что компанию «мажору» составляет Мирослава. Внимательные поклонники уверены: актеры отдыхают вместе. И, вероятно, их отношения серьезны. Судя по всему, Карпович не смущают угрозы, которые поклонницы Павла пишут ей в Сети. «Об угрозах мне сообщили друзья: звонили, интересовались, все ли у меня хорошо» , — жаловалась актриса на злопыхателей.

Напомним, о проблемах в семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце заговорили в конце 2018 года. Тогда появилась информация, что актер якобы поднял руку на жену. Кроме того, сама Агата подливала масла в огонь, говоря о том, что Павлу нужно посетить психолога. «На развод были причины с Пашиной стороны, но я не буду про них упоминать. Не хочу, чтобы мои дети читали что-то плохое про отца», — делилась Муцениеце. В итоге в середине июня 2020 года артисты развелись. Прилучный живет в загородном особняке в Подмосковье, а Агата с детьми — в Москве в квартире. На алименты она не подавала.

Источник: Сериалы

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Красивая пара?

Гость, 07 июля 2020 14:18
Кто фсе эти люди??!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лишил свободы должницу по алиментам на 2 месяца суд Искитима. Мать задолжала детям 400 тыс. рублей
14:30 07-07-2020
Лишил свободы должницу по алиментам на 2 месяца суд Искитима. Мать задолжала детям 400 тыс. рублей
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 10
14:17 07-07-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
БердскПлетет косы мужчинам и бабушкам 65+ за 100 тысяч рублей в месяц брейдер Мария Солодкина из Бердска
14:15 07-07-2020
Плетет косы мужчинам и бабушкам 65+ за 100 тысяч рублей в месяц брейдер Мария Солодкина из Бердска
Пустые гробы валяются на кладбище в районе Птицефабрики в Якутске. Смотрите жуткое видео 1
14:00 07-07-2020
Пустые гробы валяются на кладбище в районе Птицефабрики в Якутске. Смотрите жуткое видео
Запрет на иностранное гражданство послов поддержала власть России
13:45 07-07-2020
Запрет на иностранное гражданство послов поддержала власть России
Украли номера с автомобиля. Что делать?
13:41 07-07-2020
Украли номера с автомобиля. Что делать?
Бердск«Ни котлеточки, ни сосисочки»: Как изменилась пульмонология ЦГБ Бердска к прокурорской проверке. История из первых уст 5
13:30 07-07-2020
«Ни котлеточки, ни сосисочки»: Как изменилась пульмонология ЦГБ Бердска к прокурорской проверке. История из первых уст
"Я, Эннио Морриконе, умер": сам себе написал некролог итальянский композитор
13:28 07-07-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме 2
13:22 07-07-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
Розовый снег появился в Альпах. Откуда необычная красота, объяснили ученые
13:20 07-07-2020
Розовый снег появился в Альпах. Откуда необычная красота, объяснили ученые