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«Ни котлеточки, ни сосисочки»: Как изменилась пульмонология ЦГБ Бердска к прокурорской проверке. История из первых уст

13:30 07.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Надежду Молчалову положили в пульмонологическое отделение 5 июня. Ей повезло: до скорой помощи не пришлось долго дозваниваться, приехала она практически мгновенно.

«Ни котлеточки, ни сосисочки»: Как изменилась пульмонология ЦГБ Бердска к прокурорской проверке. История из первых уст
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«Ни котлеточки, ни сосисочки»: Как изменилась пульмонология ЦГБ Бердска к прокурорской проверке. История из первых уст

«Ни котлеточки, ни сосисочки»: Как изменилась пульмонология ЦГБ Бердска к прокурорской проверке. История из первых устНового зараженного COVID-19 нашли за сутки на 7 июля в Бердске. Всего больных — 125Ещё 38 новостей

Надежду Молчалову положили в пульмонологическое отделение БЦГБ в воскресенье, 5 июня. В отличие от большинства историй, которые приходят в редакцию, ей повезло. До скорой помощи не пришлось долго дозваниваться, приехала она практически мгновенно. С высокой температурой женщину положили на второй этаж пульмонологии БЦГБ.

«Ни котлеточки, ни сосисочки»: Как изменилась пульмонология ЦГБ Бердска к прокурорской проверке. История из первых уст
Ситуация в пульмонологии Бердска изменилась в лучшую сторону

— Обхода долго ждем, как и утренних процедур, — сообщила Надежда редакции «Курьер. Среда. Бердск» днем, 7 июля. – Но заведующая мне сказала: «У вас высокая температура, и поэтому вы не помните, как вас лечат».

Как можно судить по фотографии, присланной читательницей, следов частых уколов или капельниц не наблюдается.

«Ни котлеточки, ни сосисочки»: Как изменилась пульмонология ЦГБ Бердска к прокурорской проверке. История из первых уст
Лечение уколами и долгими капельницами? Не, не слышали

С понедельника, как сообщает Надежда, врачи ходят в масках и халатах, градусников хватает, в отличие от историй других врачей и пациентов пульмонологии бердской ЦГБ. Также нет претензий к чистоте коридоров: там регулярно убирают, а медсестры приходят довольно быстро.

— Если недостаток в медперсонале и есть, то он сказывается исключительно в том, что невозможно дождаться капельниц и уколов, — рассказывает Надежда Молчалова. – Медсестрам невозможно задать никакие вопросы насчет лечения и состояния, нам не рассказывают, что назначают, диагноза тоже нет, говорят, что со всеми вопросами нужно обращаться к врачам. Врачи тоже говорить не хотят: «Позже, позже».

Анализ на коронавирус у пациентки взяли практически сразу же после ее поступления в БЦГБ: в понедельник, 6 июля. Градусников хоть и хватает, но их точность может быть поставлена под сомнение: согласно больничным градусникам, температура у Надежды не поднималась выше 37, хотя обычный ртутный градусник, предусмотрительно взятый из дома, показывает не ниже 38 градусов:

«Ни котлеточки, ни сосисочки»: Как изменилась пульмонология ЦГБ Бердска к прокурорской проверке. История из первых уст

— Сегодня второй день какая-то комиссия ходит. Спросили про маски – их нам, оказывается, выдают. Про лекарства спрашивали – а что ответить, все лекарства свои, на свои деньги покупаем. Кормят, конечно, отвратительно. Гороховая каша совсем сырая, к ней ничего нет: ни котлеточки, ни сосисочки. Чай и суп холодные. От такого плохого питания у меня даже сахар в крови упал до 3 – я диабетик.

«Ни котлеточки, ни сосисочки»: Как изменилась пульмонология ЦГБ Бердска к прокурорской проверке. История из первых уст
Обед в пульмонологическом отделении БЦГБ

Несмотря на то, что претензии к лечению и обслуживанию в больнице есть, видны заметные улучшения, например, чистота в палатах и коридорах, отсутствие претензий к постельному белью, оперативное взятие тестов на коронавирус и слаженная работа «скорой», медсестры, которые быстро реагируют на жалобы пациентов и оснащены хотя бы медицинскими масками.

Однако заведующая пульмонологическим отделением БЦГБ Наталья Блукке от комментариев «Курьер. Среда. Бердск» все же отказалась:

— У меня много тяжелых больных, понимаете? По-настоящему тяжелых больных. Я не буду отвечать и комментировать лживую информацию, — ответила Наталья Блукке 7 июля.

От редакции:

Улучшения в работе больницы, по мнению пациентов, заметны. Думается, что это победа тех, кто не молчал, а рассказывал свои истории. Но прокурорская проверка еще не завершена. Если вам есть о чем рассказать нам, присылайте сообщения и звоните на номер WhatsApp 8953-878-90-10, 3-00-10, а также на электронную почту bkurer@mail.ru.

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От редакции

Слова меняют мир?

Аноним, 07 июля 2020 13:57
Ну вот что и требовалось доказать. Пациенты и сотрудники больницы врут, все не так уж плохо и маски и ласты выдают. Лекарства правда свои, но это ж не показатель, да и оборудования нет, а какое есть ещё со времён ссср полуфурычит. Врачи бегут при первой возможности. Все ж понятно, что никаких результатов от проверки хоть Минздрава хоть прокуратуры не будет.
Аноним, 07 июля 2020 14:01
Люди! Куда вы рветесь? За мифическими капельницами, которых вы не получите? А вот больничную пневмонию, устойчивую к антибиотиками, вы рискуете получить по полной. Закупайтесь в аптеке после посещения нормального врача (платного) и лечитесь дома с хорошим питанием, под присмотром родственников. А уколы и капельницы можно и дома принимать.
Аноним, 07 июля 2020 14:11
Надежде скорейшего выздоровления и терпения! А передачи больным разрешены? Тоже сомневаюсь, с о при таком разнообразно питании можно быстро пойти на поправку, поэтому у больных вся надежда на родственников, больше морсов, соков, компотов и фруктов!
Й, 07 июля 2020 14:17
Надежде как общеизвестному правдолюбу и дотошной горожанке и дальше идти в ,,бой,,у нее все получится...Ну и скорейшего выздоровления,скучные обсуждения на наболевшие темы горожан без нее.

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