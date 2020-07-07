«Ни котлеточки, ни сосисочки»: Как изменилась пульмонология ЦГБ Бердска к прокурорской проверке. История из первых уст

Надежду Молчалову положили в пульмонологическое отделение 5 июня. Ей повезло: до скорой помощи не пришлось долго дозваниваться, приехала она практически мгновенно.

Что происходит в пульмонологиии с воскресенья. Все подвижки

Надежду Молчалову положили в пульмонологическое отделение БЦГБ в воскресенье, 5 июня. В отличие от большинства историй, которые приходят в редакцию, ей повезло. До скорой помощи не пришлось долго дозваниваться, приехала она практически мгновенно. С высокой температурой женщину положили на второй этаж пульмонологии БЦГБ.

Ситуация в пульмонологии Бердска изменилась в лучшую сторону

— Обхода долго ждем, как и утренних процедур, — сообщила Надежда редакции «Курьер. Среда. Бердск» днем, 7 июля. – Но заведующая мне сказала: «У вас высокая температура, и поэтому вы не помните, как вас лечат».

Как можно судить по фотографии, присланной читательницей, следов частых уколов или капельниц не наблюдается.

Лечение уколами и долгими капельницами? Не, не слышали

С понедельника, как сообщает Надежда, врачи ходят в масках и халатах, градусников хватает, в отличие от историй других врачей и пациентов пульмонологии бердской ЦГБ. Также нет претензий к чистоте коридоров: там регулярно убирают, а медсестры приходят довольно быстро.

— Если недостаток в медперсонале и есть, то он сказывается исключительно в том, что невозможно дождаться капельниц и уколов, — рассказывает Надежда Молчалова. – Медсестрам невозможно задать никакие вопросы насчет лечения и состояния, нам не рассказывают, что назначают, диагноза тоже нет, говорят, что со всеми вопросами нужно обращаться к врачам. Врачи тоже говорить не хотят: «Позже, позже».

Анализ на коронавирус у пациентки взяли практически сразу же после ее поступления в БЦГБ: в понедельник, 6 июля. Градусников хоть и хватает, но их точность может быть поставлена под сомнение: согласно больничным градусникам, температура у Надежды не поднималась выше 37, хотя обычный ртутный градусник, предусмотрительно взятый из дома, показывает не ниже 38 градусов:

— Сегодня второй день какая-то комиссия ходит. Спросили про маски – их нам, оказывается, выдают. Про лекарства спрашивали – а что ответить, все лекарства свои, на свои деньги покупаем. Кормят, конечно, отвратительно. Гороховая каша совсем сырая, к ней ничего нет: ни котлеточки, ни сосисочки. Чай и суп холодные. От такого плохого питания у меня даже сахар в крови упал до 3 – я диабетик.

Обед в пульмонологическом отделении БЦГБ

Несмотря на то, что претензии к лечению и обслуживанию в больнице есть, видны заметные улучшения, например, чистота в палатах и коридорах, отсутствие претензий к постельному белью, оперативное взятие тестов на коронавирус и слаженная работа «скорой», медсестры, которые быстро реагируют на жалобы пациентов и оснащены хотя бы медицинскими масками.

Однако заведующая пульмонологическим отделением БЦГБ Наталья Блукке от комментариев «Курьер. Среда. Бердск» все же отказалась:

— У меня много тяжелых больных, понимаете? По-настоящему тяжелых больных. Я не буду отвечать и комментировать лживую информацию, — ответила Наталья Блукке 7 июля.

От редакции:

Улучшения в работе больницы, по мнению пациентов, заметны. Думается, что это победа тех, кто не молчал, а рассказывал свои истории. Но прокурорская проверка еще не завершена. Если вам есть о чем рассказать нам, присылайте сообщения и звоните на номер WhatsApp 8953-878-90-10, 3-00-10, а также на электронную почту bkurer@mail.ru.