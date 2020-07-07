Розовый снег появился в Альпах. Откуда необычная красота, объяснили ученые

Аномальные розовые пятна на поверхности ледника Презена в Альпах были образованы водорослями. Ученые считают, что рост водорослей может указывать на необратимость глобального потепления.

Из-за огромного количества водорослей на льду появляются розовые пятна

Водоросли типа Ancylonema nordenskioeldii достаточно часто можно встретить на ледниках, где они особенно интенсивно размножаются в летнее время. По словам ученых, аномальной считается ситуация, при которой из-за огромного количества водорослей на льду появляются розовые пятна.

Бьяджо ди Мауро из Национального исследовательского совета Италии объяснил, к каким последствиям может привести зафиксированное на леднике явление.

«Если цвет льда изменен из-за разросшихся на нем водорослей, то он отражает гораздо меньше света, и, соответственно, тает все быстрее и быстрее. В какой-то момент достигается точка невозврата, когда лед уже не может противостоять глобальному потеплению», — заявил ученый.

По его словам, именно этот процесс можно сегодня увидеть в Альпах. При этом он подчеркнул, что с подобным можно столкнуться не только там, но и в других точках планеты. В качестве возможной причины аномального роста водорослей он назвал присутствие туристов, а также работу подъемников.

В настоящее время исследователи продолжают изучать дополнительные факторы, которые провоцируют интенсивный рост водорослей.

Источник: zelv