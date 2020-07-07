«Я, Эннио Морриконе, умер»: сам себе написал некролог итальянский композитор

Морриконе умер минувшей ночью в Риме на 92-м году жизни. Соболезнования выразили итальянские власти, ведущие политики, крупные театры и оркестры.

«Я, Эннио Морриконе, умер»

Итальянский композитор Эннио Морриконе, скончавшийся минувшей ночью, написал некролог самому себе, объявил адвокат и друг семьи Джорджо Ассумма.

Текст послания он показал журналистам, которые собрались у римской больницы, где умер композитор.

«Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью».

В некрологе Морриконе объяснил желание провести похороны в приватной форме: «я не хочу беспокоить», и тепло попрощался с родными и близкими.

Своей жене Марии напоследок он вновь выразил «невероятную любовь, которая держала нас вместе».

По данным СМИ, композитор скончался от последствий падения, несколько дней назад он сломал бедро.

Морриконе писал музыку для фильмов Пьера Паоло Пазолини, Серджио Леоне, Бернардо Бертолуччи и других итальянских режиссеров.

В Голливуде он работал с Романом Полански, Оливером Стоуном, Брайном де Пальмой, Терренсом Маликом, Квентином Тарантино.

Американская киноакадемия дважды награждала Морриконе премией «Оскар».

На его счету также три «Золотых глобуса» и шесть премий BAFTA.

Источник: РИА Новости