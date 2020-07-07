07.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

«Я, Эннио Морриконе, умер»: сам себе написал некролог итальянский композитор

13:28 07.07.2020 Фото: Flickr
0

Морриконе умер минувшей ночью в Риме на 92-м году жизни. Соболезнования выразили итальянские власти, ведущие политики, крупные театры и оркестры.

Я, Эннио Морриконе, умер: сам себе написал некролог итальянский композитор
«Я, Эннио Морриконе, умер»

Итальянский композитор Эннио Морриконе, скончавшийся минувшей ночью, написал некролог самому себе, объявил адвокат и друг семьи Джорджо Ассумма.

Текст послания он показал журналистам, которые собрались у римской больницы, где умер композитор.

«Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью».

В некрологе Морриконе объяснил желание провести похороны в приватной форме: «я не хочу беспокоить», и тепло попрощался с родными и близкими.

Своей жене Марии напоследок он вновь выразил «невероятную любовь, которая держала нас вместе».

По данным СМИ, композитор скончался от последствий падения, несколько дней назад он сломал бедро.

Морриконе писал музыку для фильмов Пьера Паоло Пазолини, Серджио Леоне, Бернардо Бертолуччи и других итальянских режиссеров.

В Голливуде он работал с Романом Полански, Оливером Стоуном, Брайном де Пальмой, Терренсом Маликом, Квентином Тарантино.

Американская киноакадемия дважды награждала Морриконе премией «Оскар».

На его счету также три «Золотых глобуса» и шесть премий BAFTA.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какая музыка ваша любимая?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лишил свободы должницу по алиментам на 2 месяца суд Искитима. Мать задолжала детям 400 тыс. рублей
14:30 07-07-2020
Лишил свободы должницу по алиментам на 2 месяца суд Искитима. Мать задолжала детям 400 тыс. рублей
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 10
14:17 07-07-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
БердскПлетет косы мужчинам и бабушкам 65+ за 100 тысяч рублей в месяц брейдер Мария Солодкина из Бердска
14:15 07-07-2020
Плетет косы мужчинам и бабушкам 65+ за 100 тысяч рублей в месяц брейдер Мария Солодкина из Бердска
Пустые гробы валяются на кладбище в районе Птицефабрики в Якутске. Смотрите жуткое видео 1
14:00 07-07-2020
Пустые гробы валяются на кладбище в районе Птицефабрики в Якутске. Смотрите жуткое видео
Запрет на иностранное гражданство послов поддержала власть России
13:45 07-07-2020
Запрет на иностранное гражданство послов поддержала власть России
Украли номера с автомобиля. Что делать?
13:41 07-07-2020
Украли номера с автомобиля. Что делать?
Бердск«Ни котлеточки, ни сосисочки»: Как изменилась пульмонология ЦГБ Бердска к прокурорской проверке. История из первых уст 5
13:30 07-07-2020
«Ни котлеточки, ни сосисочки»: Как изменилась пульмонология ЦГБ Бердска к прокурорской проверке. История из первых уст
"Я, Эннио Морриконе, умер": сам себе написал некролог итальянский композитор
13:28 07-07-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме 2
13:22 07-07-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
Розовый снег появился в Альпах. Откуда необычная красота, объяснили ученые
13:20 07-07-2020
Розовый снег появился в Альпах. Откуда необычная красота, объяснили ученые