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Украли номера с автомобиля. Что делать?

13:41 07.07.2020 Фото: Изготовление госномеров
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Автоэксперты рассказали, что необходимо предпринять, если у вас украли госномера с автомобиля.

Украли номера с автомобиля. Что делать?
Нередко мошенники крадут один номер спереди или сзади авто и оставляют записку с предупреждением перевести деньги на счёт, иначе будет украден и второй

Итак, если вы стали жертвой мошенников — не паникуйте и следуйте действиям, о которых мы сейчас расскажем. Прежде всего, не пытайтесь сесть за руль без номеров. Согласно кодексу административных правонарушений, вождение без госзнаков подлежит наказанию по ст. 12.2 и караются штрафом в 5000 рублей или лишением на право управления ТС на срок от одного до трёх месяцев.

Автовладелец в первую очередь должен обратиться в полицию, так как преступники могут использовать госномера для установки на угнанную машину или начать шантажировать хозяина пострадавшего авто. Не поддавайтесь на угрозы и сразу обращайтесь в правоохранительные органы.

Если были украдены оба государственных знака, то придётся оформлять новые номера, а также перерегистрировать свой транспорт. Это может сделать лишь собственник автомобиля. Новые номера обойдутся примерно в 2850 рублей, их получение займёт до трёх-четырёх суток. После выдачи новых государственных номерных знаков следует обратиться в свою страховую компанию для внесения изменений в базу данных.

Однако если был украден или потерян один номер, то можно оформить дубликат второго — это будет значительно дешевле и проще. Нередко мошенники крадут один номер спереди или сзади авто и оставляют записку с предупреждением перевести деньги на счёт, иначе будет украден и второй. Не стоит идти на поводу у злоумышленников.

Источник: gismeteo

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