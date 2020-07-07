07.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Нет права снова все запрещать осенью из-за коронавируса, заявил Онищенко

16:15 07.07.2020 Фото: Flickr
0

По его словам, к осени в России «будет большая прослойка населения с иммунитетом, но сейчас, летом, ультрафиолет играет свою роль, сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года, поэтому надо готовиться».

Нет права снова все запрещать осенью из за коронавируса, заявил Онищенко
По его словам, согласно ряду исследований, «до 30% людей на самоизоляции были на грани психического срыва»

Осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян, заявил депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его словам, к осени в России «будет большая прослойка населения с иммунитетом, но сейчас, летом, ультрафиолет играет свою роль, сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года, поэтому надо готовиться».

«COVID-19, скорее всего, будет проявляться в зимний период», — сказал Онищенко «Интерфаксу».

Врач подчеркнул, что даже если коронавирус вернется, «сегодня мы точно не имеем права идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться».

«Про те потери, которые мы получили в экономике, я не говорю, для этого есть экономисты, но надо на строго научной основе оценить, что мы получили в результате глубочайшей самоизоляции, особенно пожилого населения. Они вынуждены были находиться в замкнутых пространствах. И так они не особо активны, на работу ходить не надо, но у них был свой ритм жизни», — сказал Онищенко.

По его словам, согласно ряду исследований, «до 30% людей на самоизоляции были на грани психического срыва».

Вместе с тем Онищенко отметил, что уже сейчас люди перестали соблюдать и масочный режим, и проведение дезинфекции, «у нас все понимают только кнут, но чтобы не бояться новой изоляции, нужно вести себя культурно с точки зрения здоровья – тогда будем жить адекватно складывающейся ситуации».

В конце июня Онищенко говорил, что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не стоит. По словам ученого, в лучшем случае осенью будут регистрироваться отдельные случаи заболевания COVID-19, «но пандемического подъема не произойдет».

Источник: Интерфакс

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы согласны с ним?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Китае стример стал официальной профессией
16:36 07-07-2020
В Китае стример стал официальной профессией
Подтвердило наличие у Александра Бастрыкина вид на жительство МВД Чехии
16:34 07-07-2020
Подтвердило наличие у Александра Бастрыкина вид на жительство МВД Чехии
БердскКинул? Месяц ждут, когда поднимет их дом известный морж Виталий Панасюк, дачники в Бердске
16:30 07-07-2020
Кинул? Месяц ждут, когда поднимет их дом известный морж Виталий Панасюк, дачники в Бердске
Мама, я жду посылочку на зону: Заключённым запретят передавать посылки тяжелее 20 кг. Вот так
16:28 07-07-2020
Мама, я жду посылочку на зону: Заключённым запретят передавать посылки тяжелее 20 кг. Вот так
Обряды и ритуалы на любовь и богатство в день Ивана Купала 7 июля
16:24 07-07-2020
Обряды и ритуалы на любовь и богатство в день Ивана Купала 7 июля
Почему все так боятся Андропова: 7 июля американская школьница Саманта Смит в СССР
16:23 07-07-2020
Почему все так боятся Андропова: 7 июля американская школьница Саманта Смит в СССР
"Наркотики не употребляю ": Сексапильная Вера Брежнева станцевала под дождем в полу прозрачном платье
16:23 07-07-2020
БердскМусорная реформа не удалась? 415 млн рублей должна "Экология-Новосибирск" перевозчикам ТКО Искитима, Бердска и всей Новосибирской области
16:17 07-07-2020
Мусорная реформа не удалась? 415 млн рублей должна
Нет права снова все запрещать осенью из-за коронавируса, заявил Онищенко
16:15 07-07-2020
Нет права снова все запрещать осенью из-за коронавируса, заявил Онищенко
БердскУшел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн-некрологе на сайте "Курьер.Среда.Бердск" 2
16:14 07-07-2020
Ушел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн-некрологе на сайте