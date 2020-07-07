Нет права снова все запрещать осенью из-за коронавируса, заявил Онищенко

По его словам, к осени в России «будет большая прослойка населения с иммунитетом, но сейчас, летом, ультрафиолет играет свою роль, сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года, поэтому надо готовиться».

По его словам, согласно ряду исследований, «до 30% людей на самоизоляции были на грани психического срыва»

Осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян, заявил депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его словам, к осени в России «будет большая прослойка населения с иммунитетом, но сейчас, летом, ультрафиолет играет свою роль, сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года, поэтому надо готовиться».

«COVID-19, скорее всего, будет проявляться в зимний период», — сказал Онищенко «Интерфаксу».

Врач подчеркнул, что даже если коронавирус вернется, «сегодня мы точно не имеем права идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться».

«Про те потери, которые мы получили в экономике, я не говорю, для этого есть экономисты, но надо на строго научной основе оценить, что мы получили в результате глубочайшей самоизоляции, особенно пожилого населения. Они вынуждены были находиться в замкнутых пространствах. И так они не особо активны, на работу ходить не надо, но у них был свой ритм жизни», — сказал Онищенко.

По его словам, согласно ряду исследований, «до 30% людей на самоизоляции были на грани психического срыва».

Вместе с тем Онищенко отметил, что уже сейчас люди перестали соблюдать и масочный режим, и проведение дезинфекции, «у нас все понимают только кнут, но чтобы не бояться новой изоляции, нужно вести себя культурно с точки зрения здоровья – тогда будем жить адекватно складывающейся ситуации».

В конце июня Онищенко говорил, что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не стоит. По словам ученого, в лучшем случае осенью будут регистрироваться отдельные случаи заболевания COVID-19, «но пандемического подъема не произойдет».

Источник: Интерфакс