Кинул? Месяц ждут, когда поднимет их дом известный морж Виталий Панасюк, дачники в Бердске

Клиент закупил у него же блоки, который исполнитель работ забирать назад отказывается. Панасюк заявляет, что заказчик отказался заключать договор, а затем ждать, когда он наберет новую бригаду или найдет покупателя на блоки.

На усадьбе заказчиков блоки лежат мертвым грузом. Поднимать дом некому

Закупили блоки для поднятия дома у известного моржа Виталия Пансюка дачники в Бердске. И теперь они лежат мертвым грузом. Виталий тянет с началом работы. На звонки не отвечает. Заказчики, не знают, что делать.

-У Виталия Панасюка на avito.ru есть объявление поднять дачный дом. Мы к нему обратились с просьбой поднять нашу дачу. Он приехал, посмотрел, мы оговорили. Он сказал, что нужно заключить договор и выдать предоплату 9000 рублей. Но мы сказали, что платить не будем. Тогда он предложил: без заключения договора мы можем купить блоки, и тогда они приедут все делать. А он только один работает с этими блоками, больше никто не работает. Все остальные отказываются. Мы купили эти блоки. И все. Мы звоним, а он — завтра, завтра, завтра. Так в течение месяца. А потом пропал. Мы звоним, он то трубку не берет, то бросает, когда понимает, что это мы. Мы ему — забери тогда блоки, верни деньги, если не будешь делать. Лето кончается, а нам надо дачу поднять. Он: я блоки забирать не буду, до свидания, — рассказала «Курьер. Среда Бердск» 6 июля Галина Демнюк.

По словам Галины Демнюк, в минувшее воскресенье они съездили в полицию и написали заявление в отношении Виталия Панасюка, но там объяснили, что это не уголовное дело, скорее всего будет отказ — нет ни договора, ничего.

За блоки дачники отдали 18 тыс. рублей, это вместе с доставкой. Деньги немалые, почти ее месячная зарплата, пояснила Галина. Теперь блоки стоят мертвым грузом на даче. Панасюк обещал выполнить работу в течение недели, а прошел месяц.

Супруги вызвали на дачу другого специалиста. Объяснили ему ситуацию.

— Он нам говорит: «Так вы не первые, я уже приезжал на дачу, мне такую же ситуацию рассказывали — этот же Виталий с такими же блоками». Получается, что мы не одни такие, кого он так кинул. Мужчина нам сказал, что это его производство блоков. Получается, что он продает блоки и больше ничего не делает.

Галина рассказала, что позвонили нескольким специалистам, но из них никто не работает с такими блоками, только Панасюк.

Что теперь делать, Галина не знает, нашли бы другого специалиста, так наняли бы. Но найти никого не могут.

Как объяснил «Курьер. Среда. Бердск» 7 июля Виталий Панасюк, недоверчивость заказчиков с самого начала была даже смешна. Ведь он свозил их на дома, где проводил подобные работы. И бывшие заказчики дали ему хорошие рекомендации. Однако, будущий клиент принял все это за спектакль.

— Их недоверчивость и отказ от предоплаты и заключения договора были сами по себе непонятны. Люди, вроде, как тебя вызвали, а потом начали ерундой заниматься. Сказали, что вдруг я мошенник, хотя они видели людей, у которых я проводил работы. Я спросил, хотят ли они поднять дом. Ответили, что хотят, но на своих каких-то условиях. Я рассказал, что у одного из бригадиров на объекте осталось 18-20 нереализованных блоков. По идее, блоки нужно заказывать в мастерской по предоплате. Поэтому есть возможность приобрести готовые. Сказал, чтобы договаривались с бригадиром без меня. Чтобы он привез блоки или они у него их забрали. Он так и поступил. Но специалист, который доставил блоки, отказался проводить работу. И это его право. Если был бы заключен договор через фирму, я бы заставил сотрудника сделать работу. А какие у меня основания?

Виталий отметил, что на территории клиента очень сложные условия для работы. Земля болотистая. Он попросил заказчика подождать, пока наберет бригаду. Но тот сказал, что либо делать все сразу, либо забирать назад блоки, подчеркнул Панасюк.

— Я не отказывался с ним дальше этот вопрос решать. Предложил либо ждать новую бригаду, либо когда появится новый клиент, которому понадобится такое же количество блоков. Вместо этого заказчик начал названивать и даже угрожать. И даже сообщил, что обратится в полицию, я ему отправил сообщение, чтобы не забыл в ФСБ, ЦРУ и спортлото

письмо написать. Вот такая история.

Осмотр территории несостоявшегося заказчика закончился для Панасюка получением травмы. Все во дворе завалено гнилыми досками со ржавыми гвоздями и скобами, и он наступил на одну из них и пропорол ногу так, что неделю ходить не мог, рассказал Панасюк.

После всего произошедшего Виталий Панасюк не испытывает большого желания общаться с несостоявшимся клиентом.