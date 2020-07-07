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Обокрали магазин на 14 тыс. рублей из-за маленькой зарплаты жители Бердска на Алтае

16:00 07.07.2020 Фото: Pixabay
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и местонахождение подозреваемых в совершении преступления. Мужчины не стали отпираться и признались в краже. Их не устроила зарплата.

Обокрали магазин на 14 тыс. рублей из за маленькой зарплаты жители Бердска на Алтае
Из кассы украли 14 тыс руб

В дежурную часть Отделения МВД России по Чемальскому району с заявлением обратился хозяин киоска по продаже разливных напитков. Мужчина сообщил, что несколько дней назад взял на работу двух жителей Новосибирской области, а утром продавцы не вышли на работу. Кроме того, из кассы пропали денежные средства, в сумме 14 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и местонахождение подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 33 и 22-летний жители г. Бердска. Мужчины не стали отпираться и признались, что остались недовольны условиями оплаты труда, поэтому вечером похитил из кассы 14 тысяч рублей и скрылись.

Когда полицейские нашли подозреваемых, они уже работали на одной из туристических баз Алтайского края. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата, с причинением значительного ущерба гражданину». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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