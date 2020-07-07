07.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Татьяна Овсиенко готовится стать мамой в 53 года

15:58 07.07.2020 Фото: сстоп кадр с видео
0

Певица Татьяна Овсиенко готова еще раз стать матерью, чтобы сделать семью с бизнесменом Александром Меркуловым по-настоящему полной. Артистка несколько раз говорила, что они с мужем метают о детях.

Татьяна Овсиенко готовится стать мамой в 53 года
53-летняя знаменитость понимает, что не сможет сама выносить ребенка

Исполнительница хита «Женское счастье» и ее супруг мечтают быть родителями.

53-летняя знаменитость понимает, что не сможет сама выносить ребенка, но не считает это помехой для радости материнства. Певица готова усыновить ребенка, чтобы в их с Александром доме был слышен детский смех, рассказала она в программе «Судьба человека».

View this post on Instagram

🎄

A post shared by Татьяна Овсиенко (@tatiana_ovsienko_) on

Татьяна не просто строит планы, она посетила детский приют, где познакомилась с очаровательной девочкой. Ребенок ей так понравился, что артистка задумалась над тем, чтобы изменить его жизнь. Певица уже решила, что возьмет девочку в семью и подарит ей родительскую любовь. Овсиенко не стала называть имя малышки, которая так ее тронула.

У исполнительницы хита «Женское счастье» уже был приемный ребенок, которому она отдавала всю любовь и внимание. В 2002 году Татьяна забрала домой из приюта мальчика Игоря, которому требовалось лечение. У малыша был порок сердца, который исправила дорогостоящая операция. Сейчас воспитанник Татьяны живет в США и сам стал отцом.

Источник: popcornnews

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В тааком возрасте не поздно становиться матерью?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Китае стример стал официальной профессией
16:36 07-07-2020
В Китае стример стал официальной профессией
Подтвердило наличие у Александра Бастрыкина вид на жительство МВД Чехии
16:34 07-07-2020
Подтвердило наличие у Александра Бастрыкина вид на жительство МВД Чехии
БердскКинул? Месяц ждут, когда поднимет их дом известный морж Виталий Панасюк, дачники в Бердске
16:30 07-07-2020
Кинул? Месяц ждут, когда поднимет их дом известный морж Виталий Панасюк, дачники в Бердске
Мама, я жду посылочку на зону: Заключённым запретят передавать посылки тяжелее 20 кг. Вот так
16:28 07-07-2020
Мама, я жду посылочку на зону: Заключённым запретят передавать посылки тяжелее 20 кг. Вот так
Обряды и ритуалы на любовь и богатство в день Ивана Купала 7 июля
16:24 07-07-2020
Обряды и ритуалы на любовь и богатство в день Ивана Купала 7 июля
Почему все так боятся Андропова: 7 июля американская школьница Саманта Смит в СССР
16:23 07-07-2020
Почему все так боятся Андропова: 7 июля американская школьница Саманта Смит в СССР
"Наркотики не употребляю ": Сексапильная Вера Брежнева станцевала под дождем в полу прозрачном платье
16:23 07-07-2020
БердскМусорная реформа не удалась? 415 млн рублей должна "Экология-Новосибирск" перевозчикам ТКО Искитима, Бердска и всей Новосибирской области
16:17 07-07-2020
Мусорная реформа не удалась? 415 млн рублей должна
Нет права снова все запрещать осенью из-за коронавируса, заявил Онищенко
16:15 07-07-2020
Нет права снова все запрещать осенью из-за коронавируса, заявил Онищенко
БердскУшел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн-некрологе на сайте "Курьер.Среда.Бердск" 2
16:14 07-07-2020
Ушел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн-некрологе на сайте