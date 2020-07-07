Татьяна Овсиенко готовится стать мамой в 53 года

Певица Татьяна Овсиенко готова еще раз стать матерью, чтобы сделать семью с бизнесменом Александром Меркуловым по-настоящему полной. Артистка несколько раз говорила, что они с мужем метают о детях.

53-летняя знаменитость понимает, что не сможет сама выносить ребенка

Исполнительница хита «Женское счастье» и ее супруг мечтают быть родителями.

53-летняя знаменитость понимает, что не сможет сама выносить ребенка, но не считает это помехой для радости материнства. Певица готова усыновить ребенка, чтобы в их с Александром доме был слышен детский смех, рассказала она в программе «Судьба человека».

Татьяна не просто строит планы, она посетила детский приют, где познакомилась с очаровательной девочкой. Ребенок ей так понравился, что артистка задумалась над тем, чтобы изменить его жизнь. Певица уже решила, что возьмет девочку в семью и подарит ей родительскую любовь. Овсиенко не стала называть имя малышки, которая так ее тронула.

У исполнительницы хита «Женское счастье» уже был приемный ребенок, которому она отдавала всю любовь и внимание. В 2002 году Татьяна забрала домой из приюта мальчика Игоря, которому требовалось лечение. У малыша был порок сердца, который исправила дорогостоящая операция. Сейчас воспитанник Татьяны живет в США и сам стал отцом.

Источник: popcornnews