Мусорная реформа не удалась? 415 млн рублей должна «Экология-Новосибирск» перевозчикам ТКО Искитима, Бердска и всей Новосибирской области

А жители должны региональному оператору в два раза больше — 893 млн рублей. Гендиректор компании Анисимова воздержалась от комментариев по судебным тяжбам с перевозчиками, пока не будет решения суда.

Завал мусора на Красном Соколе попал на фото

415 млн рублей должен региональный оператор перевозчикам Искитима, Бердска и всей Новосибирской области. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова 6 июля. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» выиграл суд на 18 млн руб. экс-перевозчик «Эко-Лайн» по долгам «Экологии-Новосибирск» за вывоз мусора в Искитиме. Также второй перевозчик «Феникс» заявил, что перестал вывозить мусор из-за новых долгов регоператора.

На запрос в какой сумме и когда будут выплачены долги перевозчикам, Анисимова не ответила:

— В связи с тем, что в настоящее время исковые требования операторов по транспортированию твердых коммунальных отходов рассматриваются в судебном порядке, воздерживаемся от каких- либо комментариев до завершения судебных процессов и вступления решений в законную силу, — подчеркнула Лариса Александровна.

Но Анисимова все-таки рассказала, какова сумма задолженности регионального оператора перед перевозчиками. За 2020 год она составляет 241 624 тыс. руб., за 2019 год — 174 522 тыс. руб.

Но при этом гендиректор регоператора подчеркнула, что оплата им производится по мере поступления денежных средств от населения. А задолженность потребителей региона перед ООО «Экология — Новосибирск» составляет 893 844 тыс. рублей.

Анисимова отметила, что жители области стали хуже платить в пандемию — наблюдается снижение собираемости платежей за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами — примерно на 20% — 25% от плановых показателей.

Собираемость платежей 06.07.2020 в Новосибирской области составила 75,27%, в Бердске — 63,15%, в Искитиме — 63,10%. Собираемость в 2019 году: в Бердске — 80,92%, Искитиме — 77,17%.