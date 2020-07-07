Нашли 6 368 заболевших COVID-19 россиян за сутки на 7 июля. всего зараженных — 694 230

За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.

Больше всего новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (629) и ХМАО (283)

За минувшие сутки в России зафиксировали 6368 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Из них 29,9% не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (629) и ХМАО (283).

Зафиксировано 198 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 551 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 694 230 случаев коронавируса в 85 регионах.

За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.

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