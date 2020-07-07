«Наркотики не употребляю «: Сексапильная Вера Брежнева станцевала под дождем в полу прозрачном платье

Известная певица Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram видео, как она в полу прозрачном платье и зеленом дождевике танцует под дождем.
Новый наряд певицы весит около 5 кг, в этом платье она снялась в новом клипе «Вечериночка». Под размещенным видео певица сразу же написала оправдание:
«Чтобы сразу чуть усмирить фантазию некоторых – я трезвая, наркотики не употребляю, но люблю жизнь и умею кайфовать в каждом моменте».
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Тренды этого лета : Потрясающе настроение, любимая музыка, друзья, @monatik_official и я в платье @frolovheart + зелёный дождевик 🤪💚 Ps: чтобы сразу чуть усмирить фантазию некоторых — я трезвая, наркотики не употребляю, но люблю жизнь и умею кайфовать в каждом моменте 💫 Кто со мной? 🤗