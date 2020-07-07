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«Наркотики не употребляю «: Сексапильная Вера Брежнева станцевала под дождем в полу прозрачном платье

16:23 07.07.2020 Фото: https://www.instagram.com/ververa/
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Новый наряд певицы весит около 5 кг, в этом платье она снялась в новом клипе «Вечериночка».

Наркотики не употребляю : Сексапильная Вера Брежнева станцевала под дождем в полу прозрачном платье
Новый наряд певицы весит около 5 кг

Известная певица Вера Брежнева опубликовала на своей странице в  Instagram видео, как она в полу прозрачном платье и зеленом дождевике танцует под дождем.

Новый наряд певицы весит около 5 кг, в этом платье она снялась в новом клипе «Вечериночка». Под размещенным видео певица сразу же написала оправдание:

«Чтобы сразу чуть усмирить фантазию некоторых – я трезвая, наркотики не употребляю, но люблю жизнь и умею кайфовать в каждом моменте».

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