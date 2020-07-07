«Наркотики не употребляю «: Сексапильная Вера Брежнева станцевала под дождем в полу прозрачном платье

Новый наряд певицы весит около 5 кг

Известная певица Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram видео, как она в полу прозрачном платье и зеленом дождевике танцует под дождем.

Новый наряд певицы весит около 5 кг, в этом платье она снялась в новом клипе «Вечериночка». Под размещенным видео певица сразу же написала оправдание: