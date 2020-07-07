Почему все так боятся Андропова: 7 июля американская школьница Саманта Смит в СССР

И было это 37 лет назад. Как же быстро летит время?! А казалось, вот она Саманта в телевизоре! Что еще произошло 7 июля?

После визита Саманты Смит в СССР появилось новое выражение — «детская дипломатия»

День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770).

День воинской славы РФ, отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года.

В ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов русская эскадра под командованием адмирала Григория Спиридова и капитана-командора Самуила Грейга в бухте Чесма в Хиосском проливе Эгейского моря у западного побережья Турции разбила вдвое превосходивший её по численности турецкий флот под командованием Ибрагима Хасан-паши.

К началу сражения русская эскадра состояла из 9 линейных кораблей, 3 фрегатов, одного бомбардирского корабля, 17 вспомогательных судов с общим вооружением около 740 орудий и 6,5 тысяч человек. Турецкий флот — 16 линейных кораблей, 6 фрегатов, около 50 вспомогательных судов с общим числом орудий свыше 1,4 тысячи и 15 тысяч человек.

В Чесменском сражении турки лишились всего флота и потеряли 11 тысяч человек. Потери русских составили 11 человек.

В память о победе была выбита медаль, которой были награждены все участники Чесменского сражения.

37 лет назад (1983) американская школьница Саманта Смит с родителями приехала в СССР.

В 1982 году 10-летняя Саманта Смит прочитала в журнале «Time Magazine» статью о пришедшем к власти в СССР Юрии Андропове, где высказывалось предположение о том, что новый советский лидер опасен для США, и что во время его правления возможна новая война. Девочка спросила у матери, почему все так боятся Андропова, и никто его не спросит, действительно ли он собирается нападать на США. Мать, в шутку, посоветовала дочери спросить у него самой. Саманта написала Юрию Андропову письмо, в котором говорилось: «…Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вы за войну или нет? Если Вы против, пожалуйста, скажите, как Вы собираетесь не допустить войну?». В апреле 1983 года девочка получила от Юрия Андропова ответное письмо с приглашением приехать и лично убедится, что СССР не готовится к войне.

В июле 1983 года Саманта, ее родители Джейн и Артур Смит прилетели в СССР. За две недели, которые они пробыли в нашей стране, им показали все достопримечательности Москвы и Ленинграда, а также Саманта посетила пионерлагерь «Артек». К сожалению, встреча с Юрием Андроповым так и не состоялась — на тот момент он уже был серьезно болен. После визита Саманты Смит в СССР появилось новое выражение — «детская дипломатия».

25 августа 1985 года Саманта и ее отец возвращались из Англии, где они участвовали в одной из популярнейших программ — шоу Роберта Вагнера. В сложных метеоусловиях их самолёт потерпел аварию.

209 лет назад (1811) император Александр I утвердил манифест об «Общем учреждении министерств».



Документ стал завершением министерской реформы, начатой в 1802 году. На смену коллежской системе управления и коллегиальному принципу принятия решений была введена министерская, основанная на принципе единоначалия.

Манифест был разработан графом Михаилом Сперанским. В нем были определены штаты министерств, порядок назначения, увольнения и производства в чины, а также степень и пределы власти министров, и их ответственность.

Согласно Манифесту министерство возглавлялось министром и его товарищем (заместителем). Аппарат ведомства состоял из нескольких департаментов, делившихся на отделения, которые, в свою очередь, делились на столы.

213 лет назад (1807) между Россией и Францией был подписан Тильзитский мир

Мирный договор был заключен в Тильзите (ныне — г. Советск Калининградской области) между Александром I и Наполеоном после победы наполеоновских войск в русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов. Он стал результатом личных переговоров двух императоров.

По условиям Тильзитского мира Россия выводила свои войска из Дунайских княжеств Валахии и Молдовы, передавала Франции бухту Котор на Адриатическом море, а также признавала французский суверенитет над Ионическими островами.

Одновременно с договором Россия и Франция подписали секретный трактат об оборонительном и наступательном союзе, согласно которому стороны обязывались совместно вести войну против любой державы.

С началом Отечественной войны 1812 года Тильзитский мир потерял силу.

15 лет назад (2005) в Лондоне произошла серия террористических актов.

Утром в столице Великобритании прогремели четыре взрыва: три — в вагонах метро и один — в городском автобусе на площади Тависток-сквер. Взрывные устройства привели в действие террористы-смертники. В результате терактов погибли 52 человека, ранения получили более 700.

70 лет назад (1950) в английском городе Фарнборо состоялось первое авиашоу.

Сегодня международный авиакосмический салон в Фарнборо — одна из крупнейших и престижных мировых аэрокосмических выставок. Здесь демонстрируются летательные аппараты всех типов и назначений, авиационные и космические двигатели, космические аппараты и спутники. Также представлены компоненты и материалы для аэрокосмической отрасли, оборудование для аэропортов, летательные аппараты, представляющие историческую ценность, вооружение, авионика и наземное оборудование, разработки в области космических исследований, радары и системы наблюдения.

Авиасалон проходит раз в два года.

129 лет назад (1891) компания «American Express» запатентовала дорожный чек, который стал прообразом современных кредитных карт.

Чеки выпускались достоинством в 10, 20, 50 и 100 долларов. Защитой от подделок служила подпись покупателя в верхнем углу чека, при его обналичивании он должен был воспроизвести свою подпись.

В первое время нововведение было воспринято с некоторой опаской, и в первый год American Express продала около 250 чеков на общую сумму 9120 долларов. Продажи тормозил также и тот факт, что получить деньги по чеку можно было только в офисах компании, сеть которых охватывала в то время только часть территории США. Но уже к началу XX века годовой объем продаж дорожных чеков American Express достиг 23 миллионов долларов.

Источник: ПГ