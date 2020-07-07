Мама, я жду посылочку на зону: Заключённым запретят передавать посылки тяжелее 20 кг. Вот так

Заключённым запретят передавать посылки тяжелее 20 килограммов

Для посылок лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях, установят фиксированный максимальный объём — не более 20 килограммов. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в окончательном чтении на одном из ближайших заседаний.

Правительственная инициатива предлагает внести дополнения в статью 90 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, которая определяет порядок получения осуждёнными посылок и бандеролей. Сейчас максимальный вес отправления регулируется почтовыми правилами. С 1997 года предельный вес посылки составляет 20 килограммов, бандероли — два килограмма. Если бандероль международная, она может весить до пяти килограммов.

Но есть и исключение. Приказом «Почты России» от 7 марта 2019 года утверждён порядок приёма и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, в соответствии с которым вес нестандартной посылки с отметкой «негабаритная» может достигать 50 килограммов. Если габариты при измерении трёх сторон превышают 300 сантиметров, то отправлять её следует через специальные отделения почтовой связи.

Как отмечают разработчики законопроекта, подобные отделение связи не всегда соседствуют с тюрьмой или колонией. «Данное обстоятельство ставит осуждённых в неравное положение по отношению к остальным», — аргументируют свою инициативу законодатели. Выходит, что одни осуждённые могут получать посылки по 50 килограммов, а другие только по 20 килограммов.

Правительственные поправки устанавливают для всех осуждённых конкретный вес посылок и передач, а также бандеролей. Допустимый максимум составит 20 килограммов и пять килограммов соответственно. Также предусматривается запрет бандеролей с лекарствами и предметами медицинского назначения. Согласно почтовым правилам, бандероли могут содержать только печатные издания, рукописи, деловые бумаги и фотографии. Лекарства разрешено передавать в тюрьму посылкой только на основании заключения или рецепта врача исправительного учреждения.

Источник: ПГ