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39-летний отец четыре года насиловал трех дочерей в Алтайском крае

17:09 07.07.2020 Фото: pxhere.com
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39-летний неоднократно судимый житель района проживал вместе с пятью детьми, в том числе с тремя дочерьми 9-ти, 10-ти и 15-летнего возраста.

39 летний отец четыре года насиловал трех дочерей в Алтайском крае
Всего следователям удалось доказать 11 эпизодов насильственных действий

В Каменском районе мужчина на протяжении нескольких лет насиловал трех дочерей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установило следствие, 39-летний неоднократно судимый житель района проживал вместе с пятью детьми, в том числе с тремя дочерьми 9-ти, 10-ти и 15-летнего возраста.

С 2016 по 2020 год отец насиловал  девочек. Всего следователям удалось доказать 11 эпизодов насильственных действий.

Правоохранителям удалось собрать достаточную доказательную базу. Дело с обвинительным заключением передали в суд.

Источник: amic

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