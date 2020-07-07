39-летний отец четыре года насиловал трех дочерей в Алтайском крае

39-летний неоднократно судимый житель района проживал вместе с пятью детьми, в том числе с тремя дочерьми 9-ти, 10-ти и 15-летнего возраста.

Всего следователям удалось доказать 11 эпизодов насильственных действий

В Каменском районе мужчина на протяжении нескольких лет насиловал трех дочерей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установило следствие, 39-летний неоднократно судимый житель района проживал вместе с пятью детьми, в том числе с тремя дочерьми 9-ти, 10-ти и 15-летнего возраста.

С 2016 по 2020 год отец насиловал девочек. Всего следователям удалось доказать 11 эпизодов насильственных действий.

Правоохранителям удалось собрать достаточную доказательную базу. Дело с обвинительным заключением передали в суд.

Источник: amic