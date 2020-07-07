Как составить простой и универсальный базовый гардероб на лето 2020 для девушек и женщин

Стилисты считают, что обязательным элементом женского летнего гардероба в 2020 году должен стать топ

Стилисты назвали вещи, которые должны присутствовать в мужском и женском летнем базовой гардеробе, чтобы не пришлось сталкиваться с проблемой выбора вещей. Базовые вещи можно комбинировать между собой, а их универсальность помогает всегда поддерживать стиль.

Что должно быть в базовом летнем гардеробе в 2020 году у девушки

Молодым девушкам важно выглядеть стильно и при этом чувствовать себя комфортно: правильно составленный базовый гардероб поможет решить проблему с недостатком одежды и поможет составлять стильные образы.

Стилисты считают, что обязательным элементом женского летнего гардероба в 2020 году должен стать топ. В новом сезоне будут популярны различные цвета и модели, которые подойдут для любого образа. Особо актуальны топы пастельных тонов и ярких неоновых оттенков, которые подойдут как для классических образов, так и для спортивных и молодежных.

Помимо классических топов с рукавами, в моде будут бретельки разной ширины, а также топы на завязках. Одежда без бретелек также останется актуальна, и сможет дополнить образы в разном стиле.

Предметом базового гардероба специалисты считают джинсовые юбки средней длины, не миди и не мини. Стильная юбка в сочетании со стилистическими аксессуарами даст возможность экспериментировать с разными амплуа.

Белые футболки и майки стилисты считают неизменным в понятии базового гардероба. Такие вещи можно сочетать с чем угодно и дополнять всевозможными аксессуарами.

Велосипедки — устоявшийся тренд 2020 года, который специалисты считают базовым. При желании его можно дополнить пиджаком и туфлями для классического образа, или кроссовками для спортивного.

Классические джинсы и модель с завышенной посадкой могут заменить практически все другие элементы гардероба, так как с ними можно создавать самые разнообразные образы, составлять комбинации, не похожие друг на друга.

Базовые летние вещи для женщин старше 40 лет

Несмотря на всеобщую уверенность, что у женщин старше 40 лет не должно быть стиля, а только практичные вещи, опытные стилисты отмечают, что базовый гардероб способен подчеркивать стиль и акцентировать внимание на плюсах внешности.

Специалисты рекомендуют иметь в гардеробе несколько моделей джинсов, как классических, так и более современных дизайнов, которые можно будет дополнить различными аксессуарами.

Не стоит отказываться от сарафанов, чтобы не подчеркнуть возраст. Летом 2020 года в моду войдут принты 90-х и 80-х, главное дополнить образ интересными аксессуарами, которые подчеркнуть стиль. Удачным аксессуаром для летнего сарафан будет легкий пояс и вязаная сумка, один из трендов 2020 года.

Хорошим дополнением базового гардероба для женщины среднего возраста станут костюмные брюки и однотонные рубахи. Рекомендуется выбирать хлопковые ткани, так как с ними можно составить разные образы, вместе шелка, который считается не модным.

Юбки миди длины летом 2020 года также помогут дополнить базовый гардероб. Сочетая разные цвета, аксессуары и обувь, можно подчеркнуть строгость образа и стиль его обладательницы.

Источник: rsute.ru