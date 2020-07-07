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Продала землю и бараки ценой 47,5 млн рублей на берегу Обского моря за 19 млн власть Бердска

21:26 07.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Участок и здания бывшего лагеря «Юность» вычеркнули из реестра муниципального имущества. Теперь это собственность компании «РАТМ-Девелопмент». Город не нашел денег на использование побережья.

Продала землю и бараки ценой 47,5 млн рублей на берегу Обского моря за 19 млн власть Бердска
Участок в 1,6 га за пляжем «Старый Бердск» попал в частные руки

Окончательно и бесповоротно потерял Бердск территорию бывшего лагеря «Юность» на побережье Обского моря. В конце июня глава города Евгений Шестернин подписал постановление об исключении из муниципального реестра недвижимого имущества корпусов и земельного участка «Юности».

Основанием для этого стал договор купли-продажи №12 от 10 января 2020 года, заключенного между администрацией Бердска и АО УК «РАТМ-Девелопмент».

Покупателю отошли:

  • административно-хозяйственное одноэтажное здание со спальным корпусом площадью 880 кв. метров на ул. Морской, 14а балансовой стоимостью 114 720 рублей;
  • нежилое одноэтажное здание площадью 627,7 кв. метров на ул. Морской, 14а/1 стоимостью 24 635 рублей;
  • нежилое одноэтажное здание площадью 239,1 кв. метра на ул. Морской, 14а/2 стоимостью 0 рублей 01 копейка;
  • земельный участок площадью 16 301 кв. метров, предназначенный для эксплуатации административно-хозяйственного здания со спальным корпусом и нежилых зданий на ул. Морской, 14а. Его балансовая стоимость составляет 47 364 837 рублей.

Вычеркнуть названное имущество из городского реестра должен отдел по управлению муниципальным имуществом администрации.

Напомним, бывший лагерь «Юность» ушел с молотка за 19 млн рублей. Первоначально его продавали за 60 млн, но покупателей не нашлось и цену снизили более чем втрое. После этого нашлось сразу два желающих приобрести землю на бердском побережье с торгов. Пока территория находится в рекреационной зоне — для отдыха. Но новый собственник может изменить ее категорию и использовать по своему усмотрению.

По словам начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Натальи Марусиной, «Юность» выставили на торги за 17 млн 380 тыс. рублей, за два аукционных шага по 870 тыс. сумму удалось увеличить до 19 млн 118 тыс. рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», депутаты бердского горсовета спорили относительно продажи «лакомого куска земли». Не все были согласны с таким решением. Но у города не нашлось денег на рациональное использование участка на берегу Новосибирского водохранлища. И решили хоть как-то пополнить местный бюджет. Однако депутат Елена Белова сожалеет о том, что Бердск лишился земли на побережье.

— Мнение депутатов разделилось на тех, кто поддерживал, на тех, кто не поддерживал объект — территорию лагеря «Юность». Тот объект, который можно было сохранить, и в дальнейшем участвовать в каких-то программах и развивать территорию именно под детский спорт. Мне очень жаль, что прогнозный план приватизации выполнен именно в этой части, — отметила Елена Викторовна на февральской сессии.

Продажа территории и зданий бывшего детского лагеря на ул. Морской входила в план приватизации муниципального имущества на 2019 год, который ранее утверждали местные депутаты. Еще два объекта, которые не вызывали споров среди народных избранников, Бердску продать не удалось.

справка

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, иные объекты.

Управляющая компания «РАТМ-Девелопмент» реализует собственные девелоперские проекты и предоставляет профессиональные услуги на рынке коммерческой недвижимости, осуществляя функции:

— брокеридж коммерческой недвижимости и земельных участков;

— управление готовыми объектами;

— сдача в аренду собственных площадей и документальное сопровождение сделок;

— юридическая проверка документов;

— полное техническое и эксплуатационное обслуживание объекта.

«РАТМ-Девелопмент» управляет двумя бизнес-центрами в Центральном районе Новосибирска, базой отдыха «Голубое озеро», расположенной на побережье Обского моря в Бердска недалеко от бывшего лагеря «Юность».

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От редакции

За адекватную цену продали?

Аноним, 07 июля 2020 21:39
Продали в убыток муниципалитету?
Помнится Юрченко судили за меньшую сумму
Аноним, 07 июля 2020 21:47
Новосибирский назначенец все земли распродал и свалку под носом протягивает с почетным.
Аноним, 07 июля 2020 21:53
Меня всегда интересовало - 30 серебреников - это сколько на наши деньги?

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