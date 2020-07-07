Ждет вторую волну коронавируса осенью 2020 года в Новосибирской области полпред Сергей Меняйло

При этом, по словам полпреда, ограничения могут и не понадобиться.

Полпред Сергей Меняйло рассказал, что сейчас систему здравоохранения готовят к осени, когда люди начинают болеть чаще

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло не исключает, что в Новосибирской области осенью могут вернуть ограничения из-за второй волны коронавируса.

— Мы все, конечно, надеемся и работаем на то, чтобы не возвращать ограничения. Но я понимаю, что и в СМИ в том числе идет информация, что возможна вторая волна. Да, возможна вторая волна, потому что осенью, ближе к зиме, люди болеют больше и весной. Сегодня предпринимаются все меры, чтобы этой волны не было. Дополнительно готовится система здравоохранения и коечный фонд, — рассказал Сергей Меняйло.

При этом, по словам полпреда, ограничения могут и не понадобиться.

— Мы с вами знаем, что и вакцина испытывается, и соответствующие препараты проходят клинические испытания. И сегодня есть у Минздрава история лечения этой болезни препаратами, которые существуют. И схема лечения есть — не одна и не две. Сегодня самая главная задача — это своевременное выявление. Болезнь сама по себе никуда не пропадет. Нам с этим жить. Те меры, которые были предприняты президентом, беспрецедентные — они дали возможность выявлять болезнь и бороться с ней и её распространением, — добавил Меняйло.