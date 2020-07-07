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Получили пособие в 10 тыс. рублей от Путина за июль 99% семей россиян, заявил Минтруд

17:21 07.07.2020 Фото: pixabay
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Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября. Те семьи, которые имеют право на выплаты, но еще не подали заявление, могут подать заявление дистанционно — через портал Госуслуги.

Получили пособие в 10 тыс. рублей от Путина за июль 99% семей россиян, заявил Минтруд
Семьи с детьми получают пособие
Сюжет: Все пособия Путина
Получили пособие в 10 тыс. рублей от Путина за июль 99% семей россиян, заявил Минтруд

Получили пособие в 10 тыс. рублей от Путина за июль 99% семей россиян, заявил МинтрудПочему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причиныЕщё 189 новостей

По состоянию на 6 июля, единовременные выплаты перечислены родителям 26 млн детей от 0 до 16 лет. Эта выплата стала первой в России, которая была организована по принципам социального казначейства. Благодаря этому выплата по 10 тыс. рублей без дополнительных заявлений была переведена 99% семей, ранее получивших ежемесячные пособия на детей от 0 до 3 лет и единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.

«Мы впервые отработали меру социальной поддержки по принципам социального казначейства. Эти принципы подразумевают оперативную поддержку граждан, без сбора дополнительных документов и даже подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной поддержкой. Технический алгоритм, отработанный при начислении первых выплат, позволил оперативно обработать данные и перечислить средства родителям, если они уже обращались за ранее введенными мерами поддержки», — рассказал Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

При начислении июльской выплаты Пенсионный фонд Российской Федерации использовал данные, представленные родителями при обращении за ежемесячным пособием на детей от 0 до 3 лет за период апрель — июнь и единовременной выплатой на детей от 3 до 16 лет, которая начала выплачиваться с 1 июня.

Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября. Те семьи, которые имеют право на выплаты, но еще не подали заявление, могут подать заявление дистанционно — через портал Госуслуги. Если семья обращается за средствами после 1 июля, то все причитающиеся выплаты — ежемесячные выплаты на детей от 0 до 3 лет, единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет и единовременная выплата от 0 до 16 лет — начисляются родителю единовременно. Такие выплаты не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер поддержки семьям с детьми.

Источник: Минтруд

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