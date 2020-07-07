По особому порядку рассмотрят дела для нетяжких преступлений суды России

Тяжкие преступления будут рассматривать в общем порядке. Такой законопроект Госдума рассмотрит в третьем чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Под особым порядком рассмотрения дела подразумевается сокращенная до минимума судебная процедура

Особый порядок будут применять только при рассмотрении в суде дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, за которые предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Тяжкие преступления будут рассматривать в общем порядке. Такой законопроект Госдума рассмотрит в третьем чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Под особым порядком рассмотрения дела подразумевается сокращенная до минимума судебная процедура. Считается, что вина человека полностью доказана и долго разбираться нет смысла: обвиняемому просто выносят приговор. Сейчас суд может выносить приговоры без проведения разбирательства в общем порядке при согласии гражданина с предъявленным ему обвинением в тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Особый порядок применяется и при рассмотрении дел о преступлениях средней и небольшой тяжести.

Как отмечается в пояснительной записке разработанного Верховным судом законопроекта, дела о тяжких преступлениях, как правило, являются особо сложными, затрагивают интересы значительного числа потерпевших, вызывают большой общественный резонанс и освещаются в СМИ. В связи с этим на законодательном уровне необходимо установить больше процессуальных гарантий справедливого правосудия. И обеспечить такие гарантии можно лишь при рассмотрении дела в общем порядке, который предусматривает исследование доказательств в судебном заседании, указывают авторы. Таким образом, инициатива предлагает ограничить применение особого порядка судебного разбирательства уголовными делами о преступлениях небольшой и средней тяжести, к которым относятся умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы, а также все неосторожные деяния.

Также документом предлагается прописать, что суд может по результатам рассмотрения уголовного дела в особом порядке вынести постановление о его прекращении на основаниях, предусмотренных нормами УПК.

Источник: Парламентская газета