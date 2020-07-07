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По особому порядку рассмотрят дела для нетяжких преступлений суды России

17:25 07.07.2020 Фото: Pixabay
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Тяжкие преступления будут рассматривать в общем порядке. Такой законопроект Госдума рассмотрит в третьем чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

По особому порядку рассмотрят дела для нетяжких преступлений суды России
Под особым порядком рассмотрения дела подразумевается сокращенная до минимума судебная процедура

Особый порядок будут применять только при рассмотрении в суде дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, за которые предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Тяжкие преступления будут рассматривать в общем порядке. Такой законопроект Госдума рассмотрит в третьем чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Под особым порядком рассмотрения дела подразумевается сокращенная до минимума судебная процедура. Считается, что вина человека полностью доказана и долго разбираться нет смысла: обвиняемому просто выносят приговор. Сейчас суд может выносить приговоры без проведения разбирательства в общем порядке при согласии гражданина с предъявленным ему обвинением в тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Особый порядок применяется и при рассмотрении дел о преступлениях средней и небольшой тяжести.

Как отмечается в пояснительной записке разработанного Верховным судом законопроекта, дела о тяжких преступлениях, как правило, являются особо сложными, затрагивают интересы значительного числа потерпевших, вызывают большой общественный резонанс и освещаются в СМИ. В связи с этим на законодательном уровне необходимо установить больше процессуальных гарантий справедливого правосудия. И обеспечить такие гарантии можно лишь при рассмотрении дела в общем порядке, который предусматривает исследование доказательств в судебном заседании, указывают авторы. Таким образом, инициатива предлагает ограничить применение особого порядка судебного разбирательства уголовными делами о преступлениях небольшой и средней тяжести, к которым относятся умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы, а также все неосторожные деяния.

Также документом предлагается прописать, что суд может по результатам рассмотрения уголовного дела в особом порядке вынести постановление о его прекращении на основаниях, предусмотренных нормами УПК.

Источник: Парламентская газета

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