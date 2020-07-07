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За прием работников на временную работу зарплату подарит государство работодателю

17:29 07.07.2020 Фото: Flickr
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Помощь в том числе получат регионы, где есть предприятия и организации, которые перевели сотрудников на неполную занятость, отправили в неоплачиваемые отпуска, приняли решение о сокращении персонала или приостановили работу.

За прием работников на временную работу зарплату подарит государство работодателю
Предполагается, что эти средства позволят трудоустроить более 80 тысяч человек

Правительство поможет регионам создать временные рабочие места для граждан, потерявших работу или находящихся под угрозой увольнения. Правила распределения выделенных для этого средств утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Помощь в том числе получат регионы, где есть предприятия и организации, которые перевели сотрудников на неполную занятость, отправили в неоплачиваемые отпуска, приняли решение о сокращении персонала или вообще приостановили работу.

Благодаря федеральной поддержке региональные власти смогут компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда сотрудников при организации для них общественных работ или временного трудоустройства на предприятии. Размер компенсации будет складываться из таких составляющих, как минимальный размер оплаты труда (МРОТ), увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, плюс районный коэффициент. Выплаты рассчитаны на три месяца.

В постановлении уточняется, что безработные граждане в период выполнения общественных работ продолжат получать пособие по безработице.

На создание временных рабочих мест Правительство ранее выделило более 4 млрд рублей. Предполагается, что эти средства позволят трудоустроить более 80 тысяч человек.

Источник: Правительство

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От редакции

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Аноним, 07 июля 2020 17:39
ВСя родня теперь будет числиться в дворниках.

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