07.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Новый более страшный коронавирус появится в ближайшие 10 лет, уверяют ученые Сингапура

17:40 07.07.2020 Фото: pxhere.com
1 1

«Совершенно точно стоит ожидать распространения нового коронавируса», — указал эксперт, признав, что «существует неопределенность, когда точно это случится и насколько серьезной будет вспышка».

Новый более страшный коронавирус появится в ближайшие 10 лет, уверяют ученые Сингапура
Ученый, который в 2013 году после обнаружения MERS (ближневосточный респираторный синдром) уже предсказывал появление в ближайшие годы нового типа вируса

Ученые из Сингапура уверены в появлении в ближайшее десятилетие нового коронавируса, который вновь будет передаваться от животного к человеку. Такое мнение руководителя программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессора Ван Линьфа приводит во вторник газета The Straits Times.

«Совершенно точно стоит ожидать распространения нового коронавируса», — указал эксперт, признав, что «существует неопределенность, когда точно это случится и насколько серьезной будет вспышка». Он также отметил, что «ученые серьезно обеспокоены, что Sars-CoV-2 (код — название вызвавшего пандемию коронавируса — прим. ТАСС) может передаваться от человека к животным, а затем через некоторое время обратно».

Ученый, который в 2013 году после обнаружения MERS (ближневосточный респираторный синдром) уже предсказывал появление в ближайшие годы нового типа вируса, признал опасность ситуации в Южной Америке, где только в Бразилии число инфицированных превышает 1,6 млн человек. По его словам, «наиболее пессимистичной выглядит возможность обратного заражения летучих мышей, которые обитают во многих местах». «Как показал опыт, эти животные переносят вирус бессимптомно и могут заражать как других животных, так и человека», — добавил Ван Линьфа.

Одновременно замруководителя Школы общественного здоровья имени Со Сви Хока при Национальном университете Сингапура Алекс Кук отметил, что в настоящее время реальное число инфицированных коронавирусом может быть в 10 раз выше официальных показателей. «Ученые не могут назвать точные цифры, поскольку у многих заболевание протекает без каких-либо симптомов», — сказал эксперт. Единственным способом, по его словам, «является проведение анализов на антитела».

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,4 млн человек, около 534 тыс. умерли.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Появится новый вирус?

Covid-19, 07 июля 2020 18:08
У нас тут впереди судьбоносный полный парад планет, пара десятков комет, несколько затмений, чума сусликов, а они тут о каких-то новых зоонозах через десять лет...
Так что, дорогой Со Си Хока, перестань пугать народ наш русский всякими там заморскими страшилками!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Горы трупов в морге у ковидного госпиталя попали на фото: Ветошь, ответили в больнице Томска
18:25 07-07-2020
Горы трупов в морге у ковидного госпиталя попали на фото: Ветошь, ответили в больнице Томска
Караул, горим! Вызывают пожарных для вскрытия дверей в Новосибирской области
18:09 07-07-2020
Караул, горим! Вызывают пожарных для вскрытия дверей в Новосибирской области
БердскМечту одинокой старушки из Подмосковья исполнило ее необычное письмо в Бердск. Смотрите видео
18:00 07-07-2020
Мечту одинокой старушки из Подмосковья исполнило ее необычное письмо в Бердск. Смотрите видео
Разнесла Ксению Собчак в пух и прах учительница русского языка Татьяна Гартман
17:48 07-07-2020
Разнесла Ксению Собчак в пух и прах учительница русского языка Татьяна Гартман
Ужесточат борьбу с коронавирусом на Алтае. За сутки зараженных 171 человек 1
17:45 07-07-2020
Ужесточат борьбу с коронавирусом на Алтае. За сутки зараженных 171 человек
Новый более страшный коронавирус появится в ближайшие 10 лет, уверяют ученые Сингапура 1
17:40 07-07-2020
Новый более страшный коронавирус появится в ближайшие 10 лет, уверяют ученые Сингапура
Лунный календарь стрижек и окрашиваний с 7 июня по 10 июля 2020 года
17:36 07-07-2020
Лунный календарь стрижек и окрашиваний с 7 июня по 10 июля 2020 года
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 4
17:32 07-07-2020
Подпишитесь на рассылку
Выбросил собаку в окно с 4 этажа поссорившийся с женой житель Зеленогорска
17:30 07-07-2020
Выбросил собаку в окно с 4 этажа поссорившийся с женой житель Зеленогорска
За прием работников на временную работу зарплату подарит государство работодателю 1
17:29 07-07-2020
За прием работников на временную работу зарплату подарит государство работодателю