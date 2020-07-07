Разнесла Ксению Собчак в пух и прах учительница русского языка Татьяна Гартман

И Ксения, и ее гости несколько раз одевали то, что на самом деле надо было надевать», — сказала Гартман и добавила, что эту ошибку регулярно совершают многие публичные люди.

По мнению учительницы русского языка, многие, включая Собчак, делают ошибку при склонении слова «сколько»

Учительница русского языка Татьяна Гартман записала видео, в котором уличила телеведущую Ксению Собчак в безграмотности. Ролик, в котором она разобрала фрагменты интервью ведущей и перечислила ее «самые популярные» ошибки, опубликован на YouTube-канале «Училка vs ТВ».

«Первое место, конечно, «одеть-надеть». И Ксения, и ее гости несколько раз одевали то, что на самом деле надо было надевать», — сказала Гартман и добавила, что эту ошибку регулярно совершают многие публичные люди. «Я напоминаю, что одевают кого-то, человека или животное, а надевают что-то», — объяснила учительница.

Гартман отметила, что второе место в рейтинге заняли числительные, «которые традиционно плохо склоняются». Она обратила внимание зрителей на то, что сложные числительные от двухсот до девятисот в родительном падеже имеют форму, оканчивающуюся на -сот: двухсот, а не «двухста».

По мнению учительницы русского языка, многие, включая Собчак, делают ошибку при склонении слова «сколько». «Во-первых, здесь ударение должно падать на первый слог, а окончание должно быть -их: до скольких», — уточнила Гартман.

Она также подчеркнула, что в падежных формах слова «бутик» ударение всегда падает на второй слог, а также на то, что в глаголе «закрепить» ударение не должно падать на корень во всех формах.

Источник: lenta.ru