Караул, горим! Вызывают пожарных для вскрытия дверей в Новосибирской области

За ложную тревогу звонивший может быть наказан штрафом в размере 1000-1500 рублей.

Новосибирские пожарные более 2000 раз выезжали на ложные вызовы. Звонки принимает диспетчер круглосуточно

С начала года на территории Новосибирской области зарегистрировано 2481 ложное сообщение о происшествиях. В сравнении с предыдущим годом количество ложных вызовов увеличилось примерно на 2%, сообщили сегодня, 7 июля, в региональном управлении МЧС.

Диспетчеры МЧС России принимают звонки круглосуточно. Все выезды на пожары они делят на учетные и неучетные. Неучетный пожар – это ложный вызов. Даже при больших сомнениях в правдивости заявления, диспетчеры согласно Федеральному закону обязаны при получении информации о пожаре подать сигнал «тревога» и выслать подразделение к месту вызова.

«Много заявителей, которые просят, чтобы приехали пожарные и вскрыли дверь. После того, как отвечаем, что мы не выезжаем открывать двери, люди перезванивают и сообщают, что горит квартира, называя уже точный адрес. Пожарные приезжают, а там никакого возгорания нет. Конечно, после этого все дела передаются в инспекцию, где уже разбираются с правонарушением», — рассказывает старший диспетчер Центрального пункта пожарной связи младший лейтенант внутренней службы Анастасия Данилина.

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб — влечет наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей». Но дело даже не в денежном взыскании, а в возможности спасения человеческой жизни. Нуждающийся может не получить своевременную помощь из-за ложного звонка, который занял линию диспетчера.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области призывают граждан к соблюдению закона. Звонить на номера экстренных оперативных служб «101» или «112» следует только тогда, когда есть действительная причина для вызова спасателей. При звонке диспетчеру стоит указывать наиболее точную информацию о происшествии.