Горы трупов в морге у ковидного госпиталя попали на фото: Ветошь, ответили в больнице Томска

Чиновники назвали нормальным то, что покойников складывают на пол друг на друга. А информацию о складировании тел умерших от COVID-19 считают фейком. Журналист обратится в полицию.

«Это ветошь»: чиновники прокомментировали фото из морга рядом с «ковидным» госпиталем в Сибири

Областной оперштаб по коронавирусу в Томской области обвинил в распространении фейковой информации журналиста Станислава Микрюкова, опубликовавшего фотографии из помещения ОГБУЗ «Патологоанатомического бюро», расположенного по Нахимова, 3, строение 5, рядом c горбольницей № 3, которая сейчас функционирует как госпиталь для больных, заражённых коронавирусом.

Накануне Станислав сообщил, что фото ему передали сотрудники морга и эти фотографии вызывают много вопросов. По словам журналиста, тела в морге хранятся не как положено, а вповалку, на полу. Кроме того, в это учреждение поступают умершие из горбольницы № 3, в которой сейчас лечатся заражённые коронавирусом, и сотрудники морга должны быть экипированы совсем не так, как на фото.

И, наконец, много вопросов у журналиста вызвала пометка Cov-19 на теле одного из покойных – ведь, по официальной статистике, погибших больных с коронавирусом в Томской области не было более месяца.

Между тем, Томский оперштаб на своей странице в соцсети «ВКонтакте» подтвердил, что фото сделаны в ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро», но, со ссылкой на слова главврача медучреждения, сообщил, что на фото, где присутствует санитар, не тела погибших, а мусор. А расположение тел покойных на полу – это нормально.

«На опубликованных фотографиях показано помещение, в котором за выходные дни скопились мешки от биологических отходов класса «Б», в частности, использованная одежда, ветошь, которые не могут быть выброшены в простой мусорный бак, а утилизируются организациями, которые имеют лицензию на это вид деятельности. В понедельник, 6 июля, большая часть была утилизирована в плановом порядке.

Присутствие на фото санитара без средств индивидуальной защиты свидетельствует о том, что это не инфекционный морг больных, умерших от COVID-19. Комната для хранения трупов представляет собой помещение — большую «холодильную» камеру, в которой тела умерших хранятся при определенной температуре, тела могут располагаться как и на каталках, так и на полу, при отсутствии каталок, а также при перекладывании и выдачи тел умерших. Фотография с телом на полу, возможно, сделана в другом помещении или в другое время», — сообщил исполняющий обязанности начальника областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения (ОГБУЗ) «Паталогоанатомическое бюро» Павел Горх.

Как рассказал Сибдепо Станислав Микрюков, после этой публикации от оперштаба он намерен обратиться в правоохранительные органы.

«Намерен привлечь их к уголовной ответственности за преднамеренную фальсификацию данных. Не знаю, будет ли с этого толк. Сотрудники морга, которые выходили на меня, сообщили, что сейчас во всех моргах Томска началась уборка и приведение помещений в порядок», — сообщил журналист.