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Абонемент на парковку в центре города за 7200 рублей ввели в Новосибирске

19:13 07.07.2020 Фото: Википедии
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Как платить за паркинг на Красном проспекте, чтобы сэкономить? Девять платных парковочных площадок здесь заработали с 1 июня. Скупым грозят штрафы.

Абонемент на парковку в центре города за 7200 рублей ввели в Новосибирске
В Новосибирске ввели абонементы на паркинг в центре города

В Новосибирске посчитали стоимость суточных и месячных абонементов на парковку в центре города.

Для зоны, где час стоянки стоит 100 рублей, суточный абонемент обойдётся в 560 рублей, месячный — в 7200. Для зоны за 50 рублей в час — 280 и 3600 соответственно. Абонементы можно купить на сайте parking-54.ru и в мобильном приложении «Горпарковки» Об этом со ссылкой на «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) сообщили в мэрии Новосибирска.

Новосибирские автомобилисты предпочитают оплачивать стоянку онлайн, отмечают в ЦОДД. Число транзакций через личный кабинет и мобильное приложение постепенно растёт. Сегодня они составляют более 50%.

«Менее 2% транзакций приходится на СМС-оплату по короткому номеру 9878. Оплата через паркоматы из самого популярного способа в начале работы платных парковок уходит на второй план. На сегодня доля таких платежей уже менее 48%», — констатирует замдиректора ЦОДД Ксения Сенькова.

Девять платных парковочных площадок на Красном проспекте заработали с 1 июня. Подводя итоги первого месяца работы, в МБУ «Центр организации дорожного движения» сообщили, что всего за это время платными стоянки воспользовались владельцы 16 000 автомобилей. Однако каждый день больше четверти водителей не платили за услуги парковки. Некоторых нарушителей удалось идентифицировать, и теперь им грозят штрафы.

Самыми востребованными стали стоянки напротив домов №18, 25, 38, 65, 68 на Красном проспекте.

Кроме того, за месяц наладилась работа парковки на площади Свердлова (Красный проспект, 18), где 375 водителей, сопровождающих маленьких пациентов детской больницы, воспользовались правом бесплатной стоянки.

Всего на Красном проспекте расположено девять парковок на 563 места. Они работают в платном режиме в будние дни с 07:00 до 22:00. С 22:00 до 07:00 в будни, а также в субботу, воскресенье и праздничные дни припарковаться на Красном можно бесплатно. На всех парковках предусмотрены бесплатные места для инвалидов.

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