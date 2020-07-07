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Застрелил воровавшего рыбу мальчика охранник. Отец привел сына на «промысел» во Владимирской области

19:38 07.07.2020 Фото: pixabay.com
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Владельцы частного водоема осуществляли коммерческую деятельность, связанную с разведением и продажей рыбы, а также оказанием услуг по платной рыбалке. Подросток скончался в больнице.

Застрелил воровавшего рыбу мальчика охранник. Отец привел сына на промысел во Владимирской области
Отец привел сына воровать рыбу: охранник застрелил мальчика

Во Владимирской области отец привел 15-летнего сына воровать рыбу в частном рыбхозяйстве. Когда мужчина услышал выстрел, он убежал и бросил сына. В темноте охранник принял подростка за грабителя и убил его, сообщили 7 июля в региональном управлении СКР.

Владельцы частного водоема в Собинском районе области разводят и продают рыбу, а также предоставляют услуги платной рыбалки. Ночью 6 июля отец с 15-летним сыном приехали на водоем, чтобы украсть рыбу. Сын спрятался в кустах с велосипедами, а отец отправился снимать оставленную накануне ловушку для рыб.

По версии следствия, 38-летний мужчина попытался остановить похитителей и затаился в кустах с охотничьим ружьем. Сначала он произвел предупредительный выстрел в воздух. После этого отец попытался убежать, бросив сына. Охранник пошел наперерез и увидел вдалеке силуэт подростка. Мужчина выстрелил в вора дробью. Юноша умер в больнице.

Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Мужчина обвиняется в убийстве 15-летнего молодого человека, который совместно с отцом неправомерно осуществляли вылов рыбы из частного рыбхозяйства.

По версии следствия, владельцы водоема осуществляли коммерческую деятельность, связанную с разведением и продажей рыбы, а также оказанием услуг по платной рыбалке.

Следователь СК России направил в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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