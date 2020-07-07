Раздаст безработным за лето по повышенному пособию 13,8 млрд рублей Мишустин

Правительство России выделит 13,8 млрд рублей на выплаты пособий по безработице в течение лета. Об этом во вторник заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина кабмином было подписано постановление о продлении до конца августа срока, в течение которого безработные смогут получать повышенный размер пособия.
«Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,8 млрд рублей», — сказал Мишустин.
Согласно постановлению кабмина, минимальный размер пособия по безработице будет составлять 4,5 тыс. рублей до августа включительно, затем величина минимального пособия снизится до 1,5 тыс. рублей. Максимальный размер пособия в 12 130 рублей для потерявших работу граждан с 1 марта 2020 года и выплата на детей в 3 000 рублей, чьи родители потеряли работу с 1 марта, продлены также до августа.
Ранее премьер-министр России сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло более чем в 3,5 раза с 1 апреля. Однако, по оценке главы кабинета министров, резкого роста безработицы удалось избежать.
Ранее в июне президент России Владимир Путин отметил, что доля безработных в стране хоть и подросла, но осталась ниже, чем в других странах.