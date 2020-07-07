Раздаст безработным за лето по повышенному пособию 13,8 млрд рублей Мишустин

Минимальный размер пособия по безработице будет составлять 4,5 тыс. рублей до августа включительно, затем величина минимального пособия снизится до 1,5 тыс. рублей.

Кабмин выделит более 13,8 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

Правительство России выделит 13,8 млрд рублей на выплаты пособий по безработице в течение лета. Об этом во вторник заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина кабмином было подписано постановление о продлении до конца августа срока, в течение которого безработные смогут получать повышенный размер пособия.

«Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,8 млрд рублей», — сказал Мишустин.

Согласно постановлению кабмина, минимальный размер пособия по безработице будет составлять 4,5 тыс. рублей до августа включительно, затем величина минимального пособия снизится до 1,5 тыс. рублей. Максимальный размер пособия в 12 130 рублей для потерявших работу граждан с 1 марта 2020 года и выплата на детей в 3 000 рублей, чьи родители потеряли работу с 1 марта, продлены также до августа.

Ранее премьер-министр России сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло более чем в 3,5 раза с 1 апреля. Однако, по оценке главы кабинета министров, резкого роста безработицы удалось избежать.

Ранее в июне президент России Владимир Путин отметил, что доля безработных в стране хоть и подросла, но осталась ниже, чем в других странах.