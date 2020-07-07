Погибли сразу двое взрослых и подросток, спасая тонущую 12-летнюю девочку на Оби в Новосибирске

В МЧС отметили, что 12-летняя девочка находилась на водоеме, где купание запрещено, одна без присмотра взрослых. Тело 14-летнего мальчика ищут — его унесло течением.

Тело утонувшего 14-летнего мальчика ищут на Оби спасатели

Днем, 7 июля, на реке Обь трое новосибирцев бросились спасать тонущую 12-летнюю девочку. Ребенка удалось достать из воды, однако 50-летнего мужчину, 22-летнего юношу и 14-летнего подростка унесло течением.

— На месте работают спасатели службы МАСС и МЧС России. В настоящее время водолазами уже были найдены тела мужчины и юноши, поиски подростка пока что продолжаются, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В МЧС также отметили, что 12-летняя девочка находилась на водоеме, где купание запрещено, одна без присмотра взрослых. По словам спасателей, большое количество несчастных случаев с детьми на воде происходят именно при подобных условиях.