«Макарошки» и «государство не просило рожать»: Оскорбления чиновников в закрытом перечне соберет Госдума

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников — до 150 тыс. рублей за унижения и высказывания в неприличной форме.

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Предполагается, что за хамство чиновников будут дисквалифицировать на срок до года, а при повторном случае — до двух лет. Для государственных и муниципальных служащих также введут штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, за повторное правонарушение — от 100 до 150 тысяч.

Кроме того, в законопроекте предлагается скорректировать понятие оскорбления. Сейчас Кодекс об административных правонарушениях определяет этот термин как «унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме». Авторы документы планируют дополнить эту формулировку словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».

Закрытый перечень формулировок

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Виктор Пинский сообщил, что ко второму чтению законопроекта в нижней палате парламента разработают закрытый перечень форм оскорблений.

«Представляется необходимым исключить возможности расширительного толкования такого понятия, как «иные унизительные формы оскорблений», — сказал он.

Один из авторов инициативы, депутат Александр Хинштейн также пояснил, что чиновников будут привлекать к ответственности за хамство вне зависимости от того, находились ли они в этот момент на рабочем месте, передает РИА Новости.

Ранее с предложением наказывать чиновников за некорректные высказывания выступил Владимир Путин. По мнению президента, их заявления необходимо оценивать строже, чем слова обычных граждан.

История с «макарошками»

В октябре прошлого года министр труда Наталья Соколова поспорила с депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. По мнению чиновницы, 3,7 тысячи рублей достаточно «для минимальных физиологических потребностей», ведь «макарошки стоят всегда одинаково». Видео спора было опубликовано на YouTube.

После скандала Соколову отправили в отставку, а Бондаренко решил сесть на «министерскую диету», чтобы выяснить, можно ли полноценно питаться на три с половиной тысячи рублей в месяц. По его мнению, минимальная стоимость продуктовой корзины должна быть десять тысяч рублей, а размер прожиточного минимума — 20 тысяч.

«Государство их не просило вас рожать»

В 2018 году произошел громкий скандал с бывшей главой департамента молодежной политики Свердловской области Ольгой Глацких.

На встрече с волонтерами бывшая чиновница заявила, что государство ничего не должно гражданам.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство в принципе вообще ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — сказала Глацких.

Она добавила, что зарплаты у госслужащих «трехкопеечные». «Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности. И родители считают, что их ребенок — самый лучший, самый талантливый, самый эксклюзивный. Это нормальная позиция. Но, извините меня, если вы так считаете, то вы тогда вместе с государством вкладывайтесь в своего ребенка», — заявила бывшая глава департамента молодежной политики.

Позднее, после шквала критики, она подала в отставку.