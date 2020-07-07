Никто не обеднел: опровергло сведения о резком обнищании россиян Минэкономразвития

В министерстве заявили, что в первом квартале доходы росли в номинальном и реальном выражении. В апреле средняя зарплата составила 49,3 тыс. рублей, а потребительский спрос июня превысил уровень марта.

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование «Росгосстрах жизни» и научно-технического центра «Перспектива». В первом квартале доходы росли в номинальном и реальном выражении, а данные за второй квартал Росстат опубликует 17 июля. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

«В Минэкономразвития опровергли данные СМИ о резком падении доходов населения. В апреле средняя номинальная начисленная заработная плата составила 49,3 тыс. рублей. Данные Росстата о доходах населения показывают, что в первом квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%… В апреле, в начале действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, реальные зарплаты, то есть начисленные суммы с учетом инфляции, снизились на 2% к апрелю 2019 года», — говорится в сообщении.

При этом одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Информацию о доходах населения во втором квартале 2020 года Росстат представит 17 июля в своем докладе, указывают в министерстве.

«Во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта — 114,4 млрд рублей в период 16-30 июня против 108 млрд. Центробанк также фиксирует, что падение доходов населения к началу мая замедлилось — данные ЦБ по покупках по банковским картам показали возврат к обычному уровню потребления», — подчеркивают в Минэкономразвития.

В период с января по март 2020 года зарплаты росли как в номинальном, так и в реальном выражении, рост в марте 2020 года к марту 2019 года составил 8,6%.

«В условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, социальная политика правительства была направлена, прежде всего, на сохранение доходов граждан — как работающих, так и временно оставшихся без работы, семей с детьми», — подчеркивают в министерстве.

В Минэкономразвития напоминают, что были введены специальные выплаты на детей, существенно повышен размер пособия по безработице, запущены программы поддержки занятости.

Согласно прогнозу социально-экономического развития ведомства, реальные располагаемые доходы населения по итогам 2020 года сократятся на 3,8%, после чего начнут расти на 2,8% в 2021 году, на 2% в 2022 году и на 2,6% в 2023 году.

Об исследовании

Страховая компания «Росгосстрах жизнь» и научно-технический центр «Перспектива» 7 июня опубликовали исследование, согласно которому среднемесячный доход более 70% россиян не превышает 25 тыс. рублей, при этом у 45% граждан доход составляет 15 тыс. рублей.

Ранее, во вторник, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал результаты социологического исследования, «Росгосстрах жизнью» и научно-техническим центром «Перспектива». Песков заметил, что ему неизвестна методология этих подсчетов и возможности компаний, проводивших исследование. Он добавил, что выборка далеко не самая большая, поэтому делать на основе этой выборки выводы по федеральному уровню некорректно.