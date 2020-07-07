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Страшный теракт предотвратила ФСБ в Астрахани. Террорист дал присягу «амиру»

21:46 07.07.2020 Фото: УФСБ по Астраханской области
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Примкнувший к запрещенной в Россиии ИГ готовил вооруженные нападения на административные здания. У него изъяли целый арсенал боеприпасов.

Страшный теракт предотвратила ФСБ в Астрахани. Террорист дал присягу амиру
ФСБ предотвратила в Астрахани теракт. Оружие изъяли

Сотрудники УФСБ Астраханской области нарушили планы сторонника международной террористической организации «Исламское Государство», запрещённой в РФ. Он задержан при подготовке к террористическому акту.

Астраханец 1987 года рождения присягнул лидеру незаконных вооруженных формирований запрещенного в России «ИГ», действующих в Сирийской Арабской Республике, Мухаммеду Саиду Абдель Рахман аль-Муля, избрав его своим «амиром».

Одновременно житель Астрахани решил устроить теракт в городе, совершив вооруженные нападения на административные здания.

По месту его жительства у несостоявшегося террориста обнаружены и изъяты:

сигнальный пистолет системы «ПМ», кустарно переделанный под стрельбу боевыми патронами, с магазином к нему;

9 патронов калибра 9х18 мм к пистолету ПМ;

одна граната РГД-5;

одна граната Ф-1;

два запала УЗРГМ-2;

запрещённая экстремистская литература.

В отношении задержанного следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Астраханской области.

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