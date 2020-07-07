Страшный теракт предотвратила ФСБ в Астрахани. Террорист дал присягу «амиру»

Сотрудники УФСБ Астраханской области нарушили планы сторонника международной террористической организации «Исламское Государство», запрещённой в РФ. Он задержан при подготовке к террористическому акту.
Астраханец 1987 года рождения присягнул лидеру незаконных вооруженных формирований запрещенного в России «ИГ», действующих в Сирийской Арабской Республике, Мухаммеду Саиду Абдель Рахман аль-Муля, избрав его своим «амиром».
Одновременно житель Астрахани решил устроить теракт в городе, совершив вооруженные нападения на административные здания.
По месту его жительства у несостоявшегося террориста обнаружены и изъяты:
сигнальный пистолет системы «ПМ», кустарно переделанный под стрельбу боевыми патронами, с магазином к нему;
9 патронов калибра 9х18 мм к пистолету ПМ;
одна граната РГД-5;
одна граната Ф-1;
два запала УЗРГМ-2;
запрещённая экстремистская литература.
В отношении задержанного следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Астраханской области.